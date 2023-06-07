В Украине может появиться новый штраф для автовладельцев: детали

Для украинских водителей может появиться новый штраф. В Верховную Раду внесли законопроект об ограничении импорта некачественных автомобилей из Европы. Предполагается, что за эксплуатацию транспортных средств с несоответствующими законодательству техническими характеристиками будут штрафовать.

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Законопроект №9210-1 в первую очередь направлен на безопасность использования авто. Авторы отмечают, что ситуации, когда импортируемые из ЕС авто имеют низкое качество, в частности двигателя или других важных компонентов, – не редкость. Это может увеличить уровень вредных выбросов в атмосферу и повлиять на общую безопасность на дороге.

В ЕС авто снимается с учета по ряду причин. Самые распространенные – большой пробег или попадание в ДТП, после чего требуются большие финансовые вложения для восстановления. Таким образом, в пояснительной записке авторы подчеркивают, что автомобили из ЕС часто попадают в Украину именно из-за плохого технического состояния. Естественно, если ввезенное авто уже имеет неисправности, было несанкционировано или некачественно переоборудовано, это приводит еще больше к авариям на дорогах при дальнейшей эксплуатации.

Вполне логично, что грузовики и легковушки 90-х и 2000-х годов производства уже имеют большой пробег. В этих автомобилях заменяют двигатели стандартом "евро" с более низким уровнем, чем предусмотрено производителем, могут также вырезать каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры. Кстати, делают это, как правило, до попадания авто в Украину. То есть автомобиль, стоящий на учете в ЕС, и автомобиль, ввезенный в Украину, часто очень отличаются по параметрам безопасности и экологичности.

Авторы законопроекта отмечают, что владельцы авто должны своевременно проходить техосмотр. Если окажется, что авто содержит компоненты, не соответствующие действующему законодательству, владельца могут оштрафовать на сорок необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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