Как подготовить авто к лету: замены резины недостаточно

Опытные водители знают, что подготовку к лету следует начинать заранее. И одной только замены резины недостаточно.

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Не всегда даже удается осуществить все мероприятия "в один подход". Как подготовить авто к лету и жаре и что нужно сделать водителю – читайте в материале OBOZREVATEL.

Замена резины

Начнем с самого обязательного и очевидного – замены резины. Эксперты советуют менять колеса, когда средняя температура воздуха превысит +7 °C. Лучше всего заменять собственное колеса, то есть иметь два комплекта дисков и резины. Это существенно сэкономит на услугах шиномотажа и позволит снизить "нагрузку" на резину.

Проверка системы охлаждения

Летом без кондиционера не обойтись. Нужно проверить, исправна ли система охлаждения – возможно, ей понадобится диагностика или дозаправка. Важно также заменить фильтры, ведь в холодный сезон они накапливают много грязи и влаги, создавая идеальную среду для размножения бактерий. Кроме того, эксперты советуют:

почистить систему кондиционирования;

промыть снаружи радиатор охлаждения;

проверить уровень охлаждающей жидкости и герметичность системы.

Чистка багажника и салона

Салон следует тщательно вымыть, а из багажника убрать все зимние принадлежности: щетки для снега и льда, веники, лопаты, цепи на колеса и т.д.

Тормозная система

После оценки состояния тормозных дисков, колодок и магистралей необходимо дополнительно проверить состояние тормозной жидкости. Менять ее необходимо как минимум раз в два года.

Проверка аккумулятора

Летом электрическая нагрузка на аккумулятор уменьшается, но температурная, напротив, растет. Специалисты советуют проверить уровень электролита, и в случае его недостатков – долить дистиллированную воду.

Подвеска

Важно сделать диагностику ходовой и при необходимости провести ремонтные работы. В первую очередь нужно заменить детали, требующие немедленного вмешательства.

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