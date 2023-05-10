В Украине могут ввести новый штраф для водителей: за что будут наказывать

Безопасная перевозка пассажиров, которые не могут позаботиться о себе самостоятельно, давно стала приоритетом при работе над усовершенствованием правил дорожного движения в цивилизованном мире. И в скором времени в Украине может появиться новый пункт ПДД, который будет регулировать именно такой аспект – поездки с животными.

Видео дня

Как выяснил OBOZREVATEL, соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде Украины. Он получил номер 9016. Документ предусматривает введение штрафов для водителей, опасно перевозящих животных.

Авторы законопроекта, в частности, пожаловались на привычку некоторых водителей держать во время движения за рулем маленьких собак на руках или на коленях. Такое расположение животного может отвлекать водителя от ситуации на дороге, что повышает риск ДТП.

Кроме того, передвижение в машине без специальных средств или надежных креплений опасно для самого животного. Во время резкого торможения или столкновения животное может травмироваться и нанести травмы тем, кто в это время также находится в салоне. "В типичном дорожно-транспортном происшествии при скорости 50 км/ч собака весом 20-25 кг будет лететь вперед с силой удара около 700 кг", - говорится в пояснительной записке.

Если законопроект будет принят, водителям, перевозящим животных без спецсредств и креплений, придется платить за это штрафы. За первое нарушение он составит 510 гривен, а за повторное – 850 гривен.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какое наказание ждет водителей в случае несвоевременного прохождения техосмотра.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.