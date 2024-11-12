Утонченный дизайн и больше технологий: в сети показали новый бюджетный седан Honda Amaze

Компания Honda готовит приятный сюрприз для своих поклонников – обновленный седан Amaze третьего поколения. Эта модель, которая уже заслужила популярность на многих рынках, теперь появляется в новом, более стильном наряде.

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Благодаря недавно опубликованным тизерам удалось оценить, как изменился дизайн Amaze. Автомобиль получил более выразительную внешность, которая приближает его к старшим моделям Honda.

Передняя часть украшена новой решеткой радиатора, удлиненными фарами и спортивными воздухозаборниками. Задняя часть тоже претерпела изменения – здесь появились агрессивные задние фонари и диффузор.

Интерьер также обновился и стал более современным. Приборная панель стала более лаконичной, а центральное место занял большой сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Ожидается, что новый Amaze получит обширный набор современных технологий, таких как климат-контроль и системы активной безопасности.

Под капотом нового Amaze, вероятно, сохранится 1,2-литровый бензиновый двигатель, работающий в паре с механической коробкой передач или вариатором. Не исключено, что появится версия с газовым оборудованием.

Honda Amaze третьего поколения будет конкурировать с такими популярными моделями, как Suzuki Dzire, Hyundai Aura и Tata Tigor. Эти модели пользуются большим спросом на рынках Индии и других стран Азии, где маленькие седаны остаются популярными.

Официальная презентация нового Honda Amaze состоится 4 декабря. Тогда удастся узнать все детали этой модели и сможем оценить ее внешний вид и технические характеристики.

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