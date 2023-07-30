Топ-5 лучших электромобилей, которые не опустошат банковский счет

В современном мире водители все больше предпочитают электромобили из-за их комфорта, безопасности и технологий. Неудивительно, что такое авто будет стоить дороже бензиновых или дизельных машин.

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Однако можно найти электромобиль в хорошем состоянии не по высокой цене. Автомобильные эксперты Cinch составили список самых дешевых подержанных электрических моделей.

Nissan Leaf

Этот автомобиль впервые представлен на рынке в 2010 году. По словам экспертов, благодаря одной педали, путешествие по городским дорогам и автомагистралям легкое и комфортное. Это отличное транспортное средство для ежедневных поездок.

Smart ForFour

Автомобиль имеет необычный дизайн и много цветов. ForFour от Smart сравнивают с такими моделями, как Renault Twingo, поскольку он обеспечивает лучшее легкое вождение, оставаясь бюджетным и экологичным. Преимуществом авто является то, что ему нужно всего 8,65 метра для полного поворота, поскольку его двигатель находится под багажником.

SEAT Mii

Этот небольшой автомобиль имеет хороший дизайн и зигзагообразные фары. SEAT Mii имеет небольшую мощность из-за однолитрового трехцилиндрового двигателя, но такая модель идеально подходит для тех, кто часто ездит по узким улочкам.

Kia Soul

Это компактный автомобиль, который обеспечивает отличную видимость и приятное вождение из-за высокого положения водителя за рулем. Благодаря функциям, таким как система помощи при парковке, спутниковая навигация, круиз-контроль и обогрев руля, поездка будет комфортной и легкой.

Hyundai IONIQ

Hyundai IONIQ доступен как гибридный или полностью электрический автомобиль. Современный интерьер, плавное движение и высокая мощность делают машину легкой и приятной в вождении, а элегантный дизайн не останется без внимания.

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