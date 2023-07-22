Какие авто имеют самый высокий уровень смертности: топ-10 моделей

Надежность – одна из основных характеристик автомобиля. Надежность включает долговечность конструкции и материалов, в частности, оригинальных заводских комплектующих, качество двигателя и комплектации, условия эксплуатации (для подержанных авто).

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Согласно данным Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS), микроавтобусы и маслкары являются одними из самых опасных для вождения. Издание The Hill составило рейтинг авто, которые имеют высокий уровень смертности.

Большие транспортные средства, такие как внедорожники и минивэны, имеют за статистикой наименьшее количество смертей водителей.

Большие пикапы, согласно данным, вызывают больше всего смертей других водителей в ДТП. Исследование показало, что внедорожники, минивэны и роскошные автомобили были менее смертоносными. "Меньшие автомобили не обеспечивают достаточной защиты, особенно в авариях с большими, более тяжелыми внедорожниками и пикапами", – сказал президент IIHS Дэвид Харки.

По статистике последних трех лет модели Mitsubishi Mirage G4 и 2. Mitsubishi Mirage hatchback является двумя самыми смертоносными автомобилями для водителей: 205 смертей водителей на миллион миль (1609344 км). Это значительно выше, чем у аналогичных микролитражек, также занимающих первые места в списке.

Третий по смертоносности автомобиль – Dodge Challenger 2WD, имел 154 смертных случая на миллион миль.

Публикуем топ-10 самых смертоносных автомобилей на дороге, согласно данным IIHS:

Mitsubishi Mirage G4 Mitsubishi Mirage hatchback Dodge Challenger 2WD Hyundai Accent Шевроле Spark Kia Rio sedan Dodge Charger HEMI 2WD Шевроле Camaro convertible Nissan Altima Kia Forte

Также эксперты привели статистику самых безопасных автомобилей. В нем лидирует BMW X3 4WD, Lexus ES 350 и Mercedes-Benz E-Class Sedan 4WD

BMW X3 4WD Lexus ES 350 Mercedes-Benz E-Class Sedan 4WD Nissan Pathfinder 2WD Audi Q5 4WD Toyota C-HR Nissan Murano 2WD Volvo XC90 4WD GMC Canyon Crew Cab 4WD Lexus RX 350 4WD

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