Какие авто имеют самый высокий уровень смертности: топ-10 моделей
Надежность – одна из основных характеристик автомобиля. Надежность включает долговечность конструкции и материалов, в частности, оригинальных заводских комплектующих, качество двигателя и комплектации, условия эксплуатации (для подержанных авто).
Согласно данным Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS), микроавтобусы и маслкары являются одними из самых опасных для вождения. Издание The Hill составило рейтинг авто, которые имеют высокий уровень смертности.
Большие транспортные средства, такие как внедорожники и минивэны, имеют за статистикой наименьшее количество смертей водителей.
Большие пикапы, согласно данным, вызывают больше всего смертей других водителей в ДТП. Исследование показало, что внедорожники, минивэны и роскошные автомобили были менее смертоносными. "Меньшие автомобили не обеспечивают достаточной защиты, особенно в авариях с большими, более тяжелыми внедорожниками и пикапами", – сказал президент IIHS Дэвид Харки.
По статистике последних трех лет модели Mitsubishi Mirage G4 и 2. Mitsubishi Mirage hatchback является двумя самыми смертоносными автомобилями для водителей: 205 смертей водителей на миллион миль (1609344 км). Это значительно выше, чем у аналогичных микролитражек, также занимающих первые места в списке.
Третий по смертоносности автомобиль – Dodge Challenger 2WD, имел 154 смертных случая на миллион миль.
Публикуем топ-10 самых смертоносных автомобилей на дороге, согласно данным IIHS:
- Mitsubishi Mirage G4
- Mitsubishi Mirage hatchback
- Dodge Challenger 2WD
- Hyundai Accent
- Шевроле Spark
- Kia Rio sedan
- Dodge Charger HEMI 2WD
- Шевроле Camaro convertible
- Nissan Altima
- Kia Forte
Также эксперты привели статистику самых безопасных автомобилей. В нем лидирует BMW X3 4WD, Lexus ES 350 и Mercedes-Benz E-Class Sedan 4WD
- BMW X3 4WD
- Lexus ES 350
- Mercedes-Benz E-Class Sedan 4WD
- Nissan Pathfinder 2WD
- Audi Q5 4WD
- Toyota C-HR
- Nissan Murano 2WD
- Volvo XC90 4WD
- GMC Canyon Crew Cab 4WD
- Lexus RX 350 4WD
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о лучших доступных кроссоверах, которые можно купить в 2023 году.
Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram , Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.