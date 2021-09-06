Новый парень в квартале: тестируем Nissan Juke второй генерации

В этом году компания Nissan подготовила для своих поклонников несколько ярких новинок. Недавно мы тестировали электрический Leaf, не за горами премьера инновационного Qashqai, а героем нашего сегодняшнего теста стал компактный кроссовер Nissan Juke.

Команда АвтоОбоза с немалым интересом провела дорожные испытания второго поколения модели. Некоторые аспекты новинки нас особенно порадовали и удивили. Но, для начала, немного истории и статистики…

Появление в 2010 году Nissan Juke вызвало огромный ажиотаж среди автолюбителей. Внешний вид автомобиля был настолько нетривиальным, что мир разделился на два лагеря: одни считали его революцией в дизайне, другие не скрывали своего негативного отношения к новинке. Но, как бы там ни было, автомобиль заметили все. За годы своего существования более 1,5 млн покупателей выбрали Juke в качестве своего верного спутника.

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Кстати, интересно, что в 2010 году Juke практически не имел аналогов, а его коммерческий успех заставил большинство автопроизводителей пересмотреть свое отношение к кроссоверам В-сегмента и предложить свои модели в этой категории. В компании Nissan подсчитали, что на 2021 год у Juke более 30 конкурентов.

Дизайн

Естественно, что с учетом такого числа потенциальных претендентов на сердца и деньги покупателей, инженерам и стилистам второго поколения модели пришлось немало потрудиться. А начнем мы знакомство с новинкой, по традиции, с дизайна, – главного, что отличает новый Juke от сонма аналогов.

По мнению 52% покупателей прежнего поколения модели, узнаваемость является основным фактором восприятия модели. Поэтому дизайнеры постарались сохранить преемственность поколений, творчески переработав ключевые элементы, формирующие облик Juke. Интересно, что в новинке внимание сконцентрировано не на светотехнике, а на крупной фирменной облицовке радиатора в виде буквы U. Фары переместили с передних крыльев в область капота, а крупные круглые фонари стали меньше и выразительнее за счет трехлучевых LED-элементов, создающих ночью особый рисунок.

Силуэт второго поколения Juke также сохранил свою узнаваемость. Ручки задних дверей спрятаны в стойках, линия крыши переходит в спойлер, а задние фонари аккуратно вписаны в мускулистые крылья. Среди других стилистических элементов – "парящая" крыша и 19-дюймовые колесные диски. Благодаря палитре из 11 цветов кузова, а также 3 вариантов цвета крыши каждый покупатель сможет создать свой индивидуальный облик Juke.

В целом, можно сказать, что автомобиль "возмужал и подрос", и если в первом случае это метафора, то во втором – объективная реальность. По сравнению с предшественником длина увеличена на 75 мм (4210 мм), ширина – на 29 мм (1800 мм) и высота – на 13 мм (1595 мм). Кроме того, колесную базу растянули на 105 мм (2636 мм). Все это позволило увеличить пространство салона, особенно, для задних пассажиров, а также сделать багажник более вместительным (422 л). Интересно, что по объему он уступает более крупному Qashqai всего 5 л.

Интерьер

Создатели интерьера поработали на славу. От прежней "игрушечности" не осталось и следа. Приборная панель стала очень современной и практичной, но не лишенной изысканности и стиля. Например, интересно решены дефлекторы вентиляции в форме турбин. За климат в салоне отвечает отдельный блок управления с обычными физическими кнопками и тумблерами.

Цифровые приборы позволяют получить огромный массив информации за счет многостраничного интерфейса, который отображается на 7-дюймовом дисплее. Кроме того, новый Juke получил одну их самых совершенных мультимедийных систем, из когда-либо установленных в автомобилях Nissan.

Она обеспечивает простую и легкую интеграцию смартфонов, управление приложениями и мониторинг систем автомобиля. Nissan Connect дает возможность использовать Apple CarPlay или Android Auto в качестве "зеркала" для мобильных приложений, выводимого на интегрированный 8-дюймовый сенсорный дисплей. Он обладает хорошей графикой и высоким разрешением.

Для меломанов предусмотрели акустическую систему Bose Personal Plus. С 8-ю мощными динамиками, включая два комплекта Bose UltraNearfield в подголовниках обоих передних сидений, пассажиры смогут полностью погрузиться в мир музыки.

За счет увеличения колесной базы удалось существенно добавить пространства для ног задних пассажиров. Кроме того, доступ ко второму ряду стал удобнее благодаря широкому проему.

Передние кресла с цельной спинкой удобные, с развитой боковой поддержкой. Комфортно устроиться за рулем поможет не только широкий диапазон регулировок, но и новая рулевая колонка, которую можно настроить как по углу наклона, так и по вылету.

На ходу

Для нового Nissan Juke в Украине предлагается 1-литровый турбированный мотор, который может работать в паре с 6-ступенчатой "механикой" или 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Напомним, что ранее вместо "робота" использовался вариатор. Мотор оснащен турбиной и выдает "на-гора" 114 л.с. и 180 Нм. Вся эта мощь отправляется к передним колесам. Полноприводной трансмиссии для новинки не предлагается даже в качестве опции.

В паре с "роботом" автомобиль вполне уверенно держится в дорожном потоке, да и на трассе Juke едет хорошо. До разрешенной на автомагистрали скорости автомобиль можно разогнать без особого труда, при этом стрелка тахометра держится на уровне менее 2500 оборотов, да и заявленные "паспортные" 178 км/ч Juke способен развить. Да, динамика у автомобиля не рекордная, но, с другой стороны, ведь это компактный кроссовер В-класса, а не суперкар…

На трассе расход составил около 7 л, а в городе лучшее, что нам удалось получить – 8,2 л/100 км. Но не стоит забывать, что в Киеве автомобиль эксплуатировался в часы "пик", поэтому на это тоже надо делать скидку.

Но больше всего в новом Nissan Juke удивляет подвеска, которая гораздо лучше отрабатывает неровности, чем на многих даже более крупных моделях. В рамках тестов нам удалось опробовать автомобиль на разных шинах, включая самые крупные 19-дюймовые. Да, безусловно, стильные диски с низкопрофильной резиной выглядят красиво, но лучше ограничиться 17-дюймовыми, так как столичные дороги далеки от идеала. А вот на шинах 215/60 R17 даже крупные неровности автомобиль проезжает без особого дискомфорта для водителя и его спутников.

Отличные впечатления остались от управляемости машины. Компактные размеры и очень качественные настройки рулевого управления позволяют хорошо чувствовать автомобиль, а любой маневр выполняется четко и точно, словно едешь по рельсам.

Съехать с асфальта на проселочную дорогу для Juke тоже не проблема. Дорожный просвет новинки достигает 178 мм, так что если вы решили выбраться в лес за грибами, то сделать это можно не боясь повредить автомобиль.

Цены и комплектации

Одним из важных достоинств новинки является широкие возможности для персонализации как внешности автомобиля, так и его внутреннего убранства. В Украине для Nissan Juke предлагаются пять комплектаций на выбор – Visia, Accenta, N-Connecta, Tekna и N-Design.

Даже в начальной версии Visia (с 6-ступенчатой МКП) автомобиль укомплектован всем необходимым, включая 6 подушек безопасности, полностью светодиодную оптику и набор электронных помощников водителя. Цена стартует с отметки 515 470 грн*. В топовой комплектации N-Design с двухцветным кузовом автомобиль обойдется в 786 630 грн*. Также есть лимитированная версия Enigma, которая отличается двухцветным оформлением кузова, 19-дюймовыми дисками и элементами декора. Ее оценили в 712 980 грн*.

* Стоимость указана по состоянию на 05.09.2021 года.

Резюме

Новый Nissan Juke стал крупнее, просторнее и, на мой взгляд, интереснее по дизайну. Он уже не выглядит эпатажно, как предшественник, но при этом не утратил своей оригинальности и шарма. Да, хотелось бы, чтобы под капотом было гораздо больше "коней", но, если вы не намерены устанавливать рекорды скорости, имеющегося "табуна" вполне достаточно. Это типичный обитатель современного мегаполиса с яркой внешностью и всем необходимым набором опций, который может потребоваться в повседневной жизни. Кто-то оценить расширенный функционал мультимедиа, а кому-то будет важно, что сзади стало больше пространства, а багажник стал вместительнее. В любом случае, новый Nissan Juke – это интересный вариант, если вы ищите не просто средство передвижения, а надежного друга и помощника.

Благодарим компанию "Ниссан Мотор Украина", официального импортера Nissan и Infiniti в Украине, за помощь в организации теста.

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