Теперь в Украине можно учить ПДД без автошкол

В Украине, наряду с некоторыми другими европейскими странами, теперь можно учить ПДД самостоятельно и без посещения автошколы. Это касается теоретической части подготовки к экзамену.

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В Верховной Раде поддержали законопроект 7354 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по введению административной ответственности в сфере подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами".

Кроме изменений в части ответственности за нарушения при подготовке водителей и допуска к управлению транспортными средствами закон разрешает самостоятельную подготовку (без посещения автошкол) к теоретическому экзамену по знанию ПДД Украины.

Говоря об ответственности за нарушения при подготовке водителей и допуска к управлению ТС, введены штрафы в размере 8500-17 000 грн. За нарушение порядка проведения экзаменов – от 17 000 до 34 000 грн.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о дешевой растаможке, о которой вновь заговорили в Украине. Обсуждается отмена пошлин для определенных категорий населения.