Опять дешевая растаможка: в ВР предлагают отменить пошлину

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий отменить ввозную пошлину для автомобилей, которые попадают в Украину из-за рубежа. Это может сделать растаможку б/у авто дешевле.

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Об этом сообщил член Комитета по бюджету Павел Бакунец в эфире телемарафона. "Законопроект о том, чтобы для людей, имеющих удостоверение участника боевых действий, ввозить автомобили из-за границы без ввозной пошлины – так сказать, нулевое растаможивание. Это поможет использовать авто в их нуждах: или на фронте, или возвращаться домой", – отметил народный депутат.

Таким образом, растаможка может подешеветь в случае отправляемых на фронт автомобилей.

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