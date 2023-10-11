Страхування в умовах війни: як захистити свій автомобіль в Україні

Поки Мінекономіки очікує проєкти страхування воєнних ризиків від міжнародних партнерів та чекає прийняття у другому читанні законопроєкту № 9015 щодо аспектів цього питання, вітчизняні СК розробили програмами КАСКО, які покривають збитки внаслідок воєнних дій.

Страховий ринок в Україні зміг дуже швидко прийняти "правила" ведення бізнесу під час війни. Але трансформація від "відмови у виплаті внаслідок воєнних дій" до "розробки програм страхування з покриттям цих ризиків" ще продовжується. Провідні СК змогли не лише повернути якість сервісу на довоєнний рівень, але й запропонувати інноваційні програми страхування з покриттям воєнних збитків за договорами КАСКО. Цікаво, що жоден іноземний партнер не розділив воєнні збитки з українськими страховиками, тому вітчизняні компанії взялись власними активами захищати українців.

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Щоб більш детально розібратися в математиці "воєнного страхування" ми звернулися до Тетяни Щучьєвої, директора страхової компанії "Експрес Страхування".

Що покриває "воєнне" КАСКО?

Отже, наразі є два варіанти страхування від воєнних збитків – у складі договору КАСКО або окремо страхування тільки від воєнних збитків. Основний перелік ризиків, від яких захищають обидва варіанти – пошкодження або знищення автомобіля та/або встановленого на нього додаткового обладнання внаслідок дії мін, бомб, снарядів, боєприпасів, безпілотних літальних апаратів будь-яких типів, засобів протиповітряної та/або протиракетної оборони, інших видів зброї та/або їх уламків (крім зброї масового ураження).

Рахуємо гроші

Коли мова йде про страхування воєнних збитків у складі договору КАСКО, можна знайти страховиків, які за покриття збитків до 10% від вартості авто гроші не беруть. Деякі готові покрити збитки в більшій сумі, яка дорівнює 25% від вартості авто. За збільшення покриття страховики запропонують невелику доплату – до 10% від стандартної ціни.

Так, наприклад, якщо у вас автомобіль Toyota RAV4 2019-го року випуску вартістю в 1 млн грн., то вам запропонують страхування КАСКО за 39,5 тисяч грн. При цьому КАСКО з покриттям воєнних ризиків з лімітом у 10% або 100 тис. грн. обійдеться вам у 39,5 тис. грн. – тобто без зміни вартості страхування. У випадку, коли ви збільшите покриття воєнних ризиків з лімітом у 25% або 250 тис. грн., ваш платіж за КАСКО з таким покриттям складе вже від 43,5 тис. грн. – в цьому випадку ви доплатите 4 тис. грн.

Припустимо, що ви хочете обрати тільки страхування від воєнних збитків, то тут, в залежності від строку страхування, вам запропонують умови від 0,99% від вартості авто до 2% від вартості авто. На прикладі того ж RAV4 це буде коштувати від 9900 до 20000 грн.

А що з франшизою?

Важливо знати розмір франшизи, який пропонується при страхуванні. Нагадаємо, що франшиза – це обов’язкова сума витрат клієнта в кожному збитку, яка не відшкодовується страховиком. Розмір франшизи в більшості випадків встановлюють у процентах від страхової суми.

Для розрахунку беремо вже знайомий нам RAV4 вартістю в 1 млн грн. Припустимо, що в результаті атаки "шахедами", він постраждав від уламків – і СТО оцінило ці збитки у сумі 280 тис. грн.

Рахуємо обов’язкову участь клієнта у збитку за двома варіантами програм.

Якщо клієнт обрав програму страхування КАСКО з покриттям воєнних ризиків, то розмір його франшизи за воєнними збитками буде дорівнювати розміру франшизи за іншими ризиками (окрім викрадення та тотального знищення). Тобто, якщо клієнт при страхуванні КАСКО обрав франшизу 0% за іншими ризиками, то його участь у відновленні авто буде дорівнювати 0 грн.

При цьому, страхова компанія йому відшкодує 100 тис. грн. у варіанті "воєнного" покриття до 10% від вартості авто або 250 тис. грн., якщо клієнт доплатив за опцію збільшення покриття до 25% від страхової суми.

Якщо клієнт обрав програму з покриттям тільки воєнних ризиків, то страховики відшкодують збитки за мінусом франшизи від 5% до 10% (в залежності від програм).

В нашому випадку зі збитку у 280 тис грн. страхова компенсує вам 230 тис грн., якщо ви обрали франшизу 5%, та 180 тис грн., якщо ви обрали франшизу 10%.

Скільки страхових подій з воєнними обставинами покриває страховка?

Перед підписанням договору зверніть увагу на кількість звернень, які покриваються обраним вами документом. Так, при виборі варіанту страхування КАСКО із покриттям воєнних ризиків у більшості страховиків діє обмеження за кількістю таких подій – найчастіше це 1 раз за період дії договору, рідше – 2 рази. Варіант страхування тільки від воєнних ризиків – більшість страховиків підтримує без обмеження за кількістю разів звернень.

Отже, станом на зараз, є програми страхування від воєнних збитків, які дозволяють покрити потребу клієнтів із різними фінансовими можливостями та на різний строк. Потрібно лише звернутись до надійної страхової компанії та обирати більш вигідний для себе варіант.