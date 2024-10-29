Несмотря на военное положение и продолжающуюся российскую агрессию, рынок купли-продажи подержанных автомобилей показывает признаки роста. Этому способствуют определенные факторы – рост спроса на авто с пробегом вместо новых, а также на электрокары.

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Рынок автомобилей с пробегом в 2024 году довольно оживлен. Одна из главных причин роста спроса на такие авто – общая экономическая нестабильность. Из-за неопределенности многие украинцы начали экономить на больших покупках, таких как новые автомобили, предпочитая более дешевые варианты на вторичном рынке.

По данным аналитики платформы OLX, самыми популярными среди поисковиков марками автомобилей с пробегом в этом году стали Volkswagen, Opel, Mercedes-Benz и BMW.

Ситуация по регионам разная. Традиционно самым оживленным рынком являются столица и Киевская область. Также в топ-5 Днепропетровская, Львовская, Одесская и Закарпатская области. В этих регионах больше всего объявлений и отзывов пользователей. Что касается остальных, то ситуация повсюду примерно одинаковая, кроме Херсонской области, где меньше всего объявлений о продаже авто и отзывов поисковиков в Украине.

Сильной корреляции между регионом продаж и его близостью к линии фронта мы не отмечаем. Хотя, например, схожие по году выпуска и комплектации модели авто будут несколько дороже в приграничных со странами ЕС областях. Впрочем, это также можно объяснить – там чаще всего продают авто под пригон из Европы, которые традиционно выше ценятся, чем аналогичные модели, но с пробегом по Украине. К слову, об авто под пригон – за год эта категория на OLX выросла вдвое. Медианная стоимость такого авто составляет $6500, что примерно соответствует средней цене на самые популярные модели авто – Skoda Octavia и Volkswagen Golf.

По нашей статистике можно увидеть, что наибольшее предпочтение украинцы отдают автомобилям немецких брендов. В топе запросов и количества объявлений также американские Ford и французские Renault. До сих пор большую часть рынка занимают авто советского производства, но эта доля из года в год снижается благодаря уменьшению доступности к нужным запчастям и деталям.

Как и в предыдущие годы, наибольшим спросом пользуются автомобили из США, Европы, Китая и Кореи. Здесь самыми популярными марками являются Volkswagen, Nissan, Toyota и т.д. Средний возраст подержанных автомобилей, зарегистрированных в Украине в 2024 году, составил 9 лет. Это свидетельствует о том, что украинцы предпочитают качественные машины с пробегом.

Тенденцией последних лет является то, что все чаще украинцы обращают внимание на электромобили, и мы это можем увидеть по росту количества таких объявлений на OLX. Так, за январь-сентябрь 2023 года на платформе было опубликовано более 12 тысяч объявлений о продаже электрокаров с пробегом. За аналогичный период этого года – более 21 тысячи. Количество отзывов также возросло – на 84%.

Тройка самых популярных электромобилей не изменилась. На первом месте Nissan Leaf, который за год подешевел на 13%, а также Tesla Model 3 и S, подешевевшие еще значительнее – на 22% и 23% соответственно. При этом рынок насыщается электромобилями китайского производства, например: VW ID-series, Honda M-NV, BYD, Zeekr и другие. Благодаря льготам от китайских властей они навязали сильную конкуренцию традиционным автопроизводителям и могут демпинговать цены на мировом рынке, что также влияет на цены на электрические авто с пробегом.

Что касается количества заключенных сделок купли-продажи, то в 2024 году мы выйдем на довоенный уровень, но с определенными нюансами. Во-первых, целевая аудитория начала отдавать предпочтение подержанным, а не новым авто, с минимальным или небольшим пробегом. Во-вторых, количество потенциальных автовладельцев существенно уменьшилось за эти 2,5 года (примерно на 20-25%) из-за эмиграции значительной части населения. Поэтому, например, количество заключенных соглашений на 1000 населения растет, но в количественном показателе – падает.

Потребительские предпочтения украинцев соответствуют общеевропейским трендам – все больше покупателей ищут авто класса SUV, или "паркетники". По количеству регистраций авто такого типа опережают классические седаны. Производители этих типов автомобилей это понимают и с каждым годом учитывают предпочтения клиентов для выпуска обновленного модельного ряда. Наиболее популярными "паркетниками" на сегодняшний день остаются Mazda CX, Kia Sportage, Hуundai Tucson, VW Tiguan и другие.

Следом идут седаны, которые еще долго будут оставаться популярными и желанными среди покупателей. Что касается универсалов, то их количество несколько уменьшается.

В условиях войны возросла популярность автомобилей с повышенной проходимостью, в частности внедорожников и пикапов, которые используются как для военных нужд, так и для передвижения по пересеченной местности. В категории "Авто для победы" на OLX количество объявлений выросло в четыре раза, а количество отзывов более чем на 50%. Медианная стоимость продажи таких авто составляет $2678 и имеет тенденцию к снижению. Например, популярный рамный внедорожник Mitsubishi L200 за год подешевел на 10%. Это может свидетельствовать о том, что спрос, возникший в первые месяцы полномасштабного вторжения, удалось унять – наладились логистические цепочки и пути поставки авто для военных, спекулянтов стало меньше, а значит, меньше и случаев мошенничества.

Рынок б/у автомобилей в Украине в 2024 году демонстрирует устойчивый рост, несмотря на военное положение и экономическую нестабильность. Украинцы все чаще предпочитают подержанные автомобили из-за их доступности. Самыми популярными остаются авто европейских и американских брендов, а также растет спрос на электромобили, особенно Nissan Leaf и Tesla. Рынок также насыщается китайскими электрокарами, составляющими конкуренцию традиционным брендам. Спрос на внедорожники и автомобили с повышенной проходимостью вырос в связи с военными потребностями, хотя цены на такие авто несколько снизились. Прогнозировать ситуацию на 2025 год сложно, но она будет зависеть от ситуации в стране в целом. Очевидно, что рынок электромобилей будет расти на фоне повышения цен на топливо. Потребность во внедорожниках и пикапах не исчезнет, пока будет продолжаться горячая фаза войны. Кроме этого, введение дополнительных налогов на покупку новых автомобилей будет иметь прямое влияние на рынок покупки авто с пробегом и повысит заинтересованность покупателей в покупке 2-3-летних автомобилей с минимальным пробегом.