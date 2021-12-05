Зимние шины для легковых авто: на что обратить внимание

Многие автомобилисты не торопятся переходить на зимние шины, так как погода продолжает радовать отсутствием снега и прочих осадков. Но не стоит уповать на глобальное потепление, ведь неожиданный снегопад может застать вас в самый неподходящий момент, а на летних шинах двигаться по снежной каше – это огромный риск, который может привести к весьма плачевным последствиям.

Использование зимних шин – не прихоть маркетологов, а залог безопасности за рулем в сложных дорожных условиях. АвтоОбоз изучал новинки сезона от изобретателей зимних шин – финской компании Nokian Tyres.

Для отечественных автомобилистов компания подготовила широкий ассортимент зимних шин для любых дорожных условий: фрикционные шины Nokian Hakkapeliitta R3, а также шипованные новинки этого сезона – Nokian Hakkapeliitta 10 и Nokian Nordman 8.

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Для города и не только

Начнем обзор с фрикционной шины Nokian Hakkapeliitta R3 и технологий, которые позволяют ей успешно противостоять зимней непогоде. Она обеспечивает уверенное вождение в случае неожиданной метели или внезапного обледенения дорожного покрытия. Кроме того, она хорошо держит машину на дороге и позволяет уверенно маневрировать как на заснеженной трассе, так и на участках, где встречается лед.

Особенностью Nokian Hakkapeliitta R3 является центральная зона с эффективными ламелями-насосами, количество которых по сравнению с предшественницей R2 было существенно увеличено. Ламели удаляют воду из пятна контакта, обеспечивая стабильное и надежное сцепление на мокрой дороге.

Для максимального сцепления с дорогой в этой модели шин используется особый состав резиновой смеси с частицами Cryo Crystal 3. Микроскопические кристаллы работают подобно встроенным шипам, создавая острые твердые кромки. С увеличением пробега шины, равномерно распределенные в резиновой смеси кристаллы постепенно выходят наружу, чтобы обеспечить надежное сцепление независимо от износа.

Шины Nokian Hakkapeliitta R3 предназначены для всей гаммы моделей современных автомобилей, в том числе – для гибридных машин и электромобилей. Широкий ассортимент представлен в 68 типоразмерах от 14 до 21 дюймов. Данная модель выпускается с индексом скорости R (170 км/ч). Шины с профилем от 45 и ниже предназначены для более высоких скоростей и имеют индекс скорости Т (190 км/ч).

Двойная ошиповка – двойной эффект

С ростом благосостояния все больше жителей мегаполисов переселяются за его пределы, поближе к природе. Но такая миграция к сожалению имеет и свои минусы – помимо постоянных пробок на въезде и выезде из города, автолюбители сталкиваются с тем, что за городом дороги не всегда хорошо очищены. Еще одной актуальной сферой применения шипованных шин является дороги в предгорье и гористой местности, где снег на дорогах может лежать достаточно долго.

Для всех этих случаев компания Nokian Tyres предлагает шипованные шины. На вершине модельной гаммы находится инновационная шина Nokian Hakkapeliitta 10, представленная в этом году, которая является самой совершенной на сегодняшний день шиной с шипами в линейке Nokian Tyres.

Главными особенностями семейства Hakkapeliitta 10 стал новый симметричный дизайн, два типа используемых шипов, новый состав резиновой смеси и прочие инновации. В частности, симметричный рисунок протектора с расширяющимися к боковинам канавкам позволяет более эффективно удалять снег и воду из пятна контакта. Для эффективного противодействия слешпленингу увеличено число ламелей разных размеров и форм.

Новый состав химической смеси обеспечивает высокую износостойкость и уменьшенное сопротивление качению для снижения расхода топлива и вредных выбросов. Кроме того, специальные растительные добавки в резиновую смесь позволяют шине эффективно выполнять свою роль в различных температурах, что особенно актуально с учетом глобального изменения климата.

Опробованная на модели Hakkapeliitta 9 революционная технология использования двух разных типов шипов позволяет значительно улучшить поведение шины в различных дорожных условиях, в первую очередь, на льду. Шипы, расположенные в центральной части протектора, отвечают за разгон и торможение, а боковые шипы – за стабильность машины в поворотах.

Количество шипов увеличено по сравнению с прежним поколением Hakkapeliitta 9 на 16%. Особое расположение шипов позволило существенно снизить уровень шума. Этому же способствует специальная подушка под шипом и увеличенная толщина слоя между шипом и основой протектора.

Для гибридов и электромобилей

Компания Nokian Tyres славится своими инновациями. Ярким примером этого является появление в линейке Hakkapeliitta 10 совершенно новой модели Hakkapeliitta 10 EV, которая адресована растущему числу владельцев электромобилей и гибридов.

Помимо основных преимуществ Hakkapeliitta 10, новинка обладает пониженным сопротивлением качению, что позволяет увеличить дальность пробега на электротяге и снизить расход топлива у гибридов. Но, главное достоинство этой модели в низком уровне шума, который обеспечивается за счет использования особого шумопоглощающего слоя. Он позволил снизить уровень шума по сравнению с аналогами на 7дБ. Кроме того, снижению шума при езде способствует более совершенной с точки зрения аэродинамики дизайн боковин.

Семейство шин Hakkapeliitta 10 будет предложено в широком диапазоне типоразмеров от 14 до 22 дюймов, с индексом скорости Т (190 км/ч).

Сбалансированное сцепление и надежность

Новые шипованные шины для легковых автомобилей Nokian Nordman 8 сбалансированы и безопасны как на льду, так и на снегу. При вождении ощущается точность и легкость управления и на скользкой дороге, и при температурах выше нуля.

Шипы равномерно распределены по всей площади протектора, а их количество увеличено почти на 50% по сравнению с прежним поколением семейства. Благодаря этому достигается высокий уровень сцепления и точная прогнозируемая управляемость.

В шинах Nordman 8 реализована фирменная концепция Eco Stud 8. Инновация включает экологичный якорный шип, особый дизайн фланца и амортизирующий слой Eco Stud, который улучшает поведение шипа и смягчает контакт с дорогой.

Надежная фиксация шипов также способствует лучшему сцеплению. Высокопрочная резиновая смесь базового слоя протектора, оптимизированная для зимних условий, надежно фиксирует шип в шашке протектора и стабилизирует движение по сухой дороге. Кроме того, состав протектора позволяет выдерживать высокие нагрузки при движении по неровным дорогам.

Размерный ряд Nokian Nordman 8 варьируется от 13 до 20 дюймов, предлагая варианты как для небольших семейных автомобилей, так и для более спортивных машин.

Подобрать подходящую модель шин Nokian Tyres для своего авто вы сможете на украинском сайте компании или обратившись в один из авторизованных центров по продаже шин Nokian Tyres в Украине.

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