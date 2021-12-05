Зимние шины для легковых авто: на что обратить внимание

Сергей Иванов
Сервис
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Зимние шины для легковых авто: на что обратить внимание

Многие автомобилисты не торопятся переходить на зимние шины, так как погода продолжает радовать отсутствием снега и прочих осадков. Но не стоит уповать на глобальное потепление, ведь неожиданный снегопад может застать вас в самый неподходящий момент, а на летних шинах двигаться по снежной каше – это огромный риск, который может привести к весьма плачевным последствиям.

Использование зимних шин – не прихоть маркетологов, а залог безопасности за рулем в сложных дорожных условиях. АвтоОбоз изучал новинки сезона от изобретателей зимних шин – финской компании Nokian Tyres.

Для отечественных автомобилистов компания подготовила широкий ассортимент зимних шин для любых дорожных условий

Для отечественных автомобилистов компания подготовила широкий ассортимент зимних шин для любых дорожных условий: фрикционные шины Nokian Hakkapeliitta R3, а также шипованные новинки этого сезона – Nokian Hakkapeliitta 10 и Nokian Nordman 8.

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Для города и не только

Начнем обзор с фрикционной шины Nokian Hakkapeliitta R3 и технологий, которые позволяют ей успешно противостоять зимней непогоде. Она обеспечивает уверенное вождение в случае неожиданной метели или внезапного обледенения дорожного покрытия. Кроме того, она хорошо держит машину на дороге и позволяет уверенно маневрировать как на заснеженной трассе, так и на участках, где встречается лед.

Нешипованная шина Nokian Hakkapeliitta R3 – это флагман линейки фрикционных шин финского бренда

Особенностью Nokian Hakkapeliitta R3 является центральная зона с эффективными ламелями-насосами, количество которых по сравнению с предшественницей R2 было существенно увеличено. Ламели удаляют воду из пятна контакта, обеспечивая стабильное и надежное сцепление на мокрой дороге.

Для максимального сцепления с дорогой в этой модели шин используется особый состав резиновой смеси с частицами Cryo Crystal 3. Микроскопические кристаллы работают подобно встроенным шипам, создавая острые твердые кромки. С увеличением пробега шины, равномерно распределенные в резиновой смеси кристаллы постепенно выходят наружу, чтобы обеспечить надежное сцепление независимо от износа.

Шины Nokian Hakkapeliitta R3 предназначены для всей гаммы моделей современных автомобилей, в том числе – для гибридных машин и электромобилей. Широкий ассортимент представлен в 68 типоразмерах от 14 до 21 дюймов. Данная модель выпускается с индексом скорости R (170 км/ч). Шины с профилем от 45 и ниже предназначены для более высоких скоростей и имеют индекс скорости Т (190 км/ч).

Двойная ошиповка – двойной эффект

С ростом благосостояния все больше жителей мегаполисов переселяются за его пределы, поближе к природе. Но такая миграция к сожалению имеет и свои минусы – помимо постоянных пробок на въезде и выезде из города, автолюбители сталкиваются с тем, что за городом дороги не всегда хорошо очищены. Еще одной актуальной сферой применения шипованных шин является дороги в предгорье и гористой местности, где снег на дорогах может лежать достаточно долго.

На вершине модельной гаммы находится инновационная шина Nokian Hakkapeliitta 10 с двумя типами шипов

Для всех этих случаев компания Nokian Tyres предлагает шипованные шины. На вершине модельной гаммы находится инновационная шина Nokian Hakkapeliitta 10, представленная в этом году, которая является самой совершенной на сегодняшний день шиной с шипами в линейке Nokian Tyres.

Главными особенностями семейства Hakkapeliitta 10 стал новый симметричный дизайн, два типа используемых шипов, новый состав резиновой смеси и прочие инновации. В частности, симметричный рисунок протектора с расширяющимися к боковинам канавкам позволяет более эффективно удалять снег и воду из пятна контакта. Для эффективного противодействия слешпленингу увеличено число ламелей разных размеров и форм.

Главными особенностями семейства Hakkapeliitta 10 стал новый симметричный дизайн, два типа используемых шипов, новый состав резиновой смеси и прочие инновации

Новый состав химической смеси обеспечивает высокую износостойкость и уменьшенное сопротивление качению для снижения расхода топлива и вредных выбросов. Кроме того, специальные растительные добавки в резиновую смесь позволяют шине эффективно выполнять свою роль в различных температурах, что особенно актуально с учетом глобального изменения климата.

Опробованная на модели Hakkapeliitta 9 революционная технология использования двух разных типов шипов позволяет значительно улучшить поведение шины в различных дорожных условиях, в первую очередь, на льду. Шипы, расположенные в центральной части протектора, отвечают за разгон и торможение, а боковые шипы – за стабильность машины в поворотах.

Шипы, расположенные в центральной части протектора, отвечают за разгон и торможение, а боковые шипы – за стабильность машины в поворотах

Количество шипов увеличено по сравнению с прежним поколением Hakkapeliitta 9 на 16%. Особое расположение шипов позволило существенно снизить уровень шума. Этому же способствует специальная подушка под шипом и увеличенная толщина слоя между шипом и основой протектора.

Для гибридов и электромобилей

Компания Nokian Tyres славится своими инновациями. Ярким примером этого является появление в линейке Hakkapeliitta 10 совершенно новой модели Hakkapeliitta 10 EV, которая адресована растущему числу владельцев электромобилей и гибридов.

Новая модель Nokian Hakkapeliitta 10 EV адресована растущему числу владельцев электромобилей и гибридов

Помимо основных преимуществ Hakkapeliitta 10, новинка обладает пониженным сопротивлением качению, что позволяет увеличить дальность пробега на электротяге и снизить расход топлива у гибридов. Но, главное достоинство этой модели в низком уровне шума, который обеспечивается за счет использования особого шумопоглощающего слоя. Он позволил снизить уровень шума по сравнению с аналогами на 7дБ. Кроме того, снижению шума при езде способствует более совершенной с точки зрения аэродинамики дизайн боковин.

Семейство шин Hakkapeliitta 10 будет предложено в широком диапазоне типоразмеров от 14 до 22 дюймов, с индексом скорости Т (190 км/ч).

Сбалансированное сцепление и надежность

Новые шипованные шины для легковых автомобилей Nokian Nordman 8 сбалансированы и безопасны как на льду, так и на снегу. При вождении ощущается точность и легкость управления и на скользкой дороге, и при температурах выше нуля.

Шипы равномерно распределены по всей площади протектора, а их количество увеличено почти на 50% по сравнению с прежним поколением семейства. Благодаря этому достигается высокий уровень сцепления и точная прогнозируемая управляемость.

Nokian Nordman 8 сбалансированы и безопасны как на льду, так и на снегу

В шинах Nordman 8 реализована фирменная концепция Eco Stud 8. Инновация включает экологичный якорный шип, особый дизайн фланца и амортизирующий слой Eco Stud, который улучшает поведение шипа и смягчает контакт с дорогой.

Надежная фиксация шипов также способствует лучшему сцеплению. Высокопрочная резиновая смесь базового слоя протектора, оптимизированная для зимних условий, надежно фиксирует шип в шашке протектора и стабилизирует движение по сухой дороге. Кроме того, состав протектора позволяет выдерживать высокие нагрузки при движении по неровным дорогам.

Размерный ряд Nokian Nordman 8 варьируется от 13 до 20 дюймов, предлагая варианты для машин разных типов

Размерный ряд Nokian Nordman 8 варьируется от 13 до 20 дюймов, предлагая варианты как для небольших семейных автомобилей, так и для более спортивных машин.

Подобрать подходящую модель шин Nokian Tyres для своего авто вы сможете на украинском сайте компании или обратившись в один из авторизованных центров по продаже шин Nokian Tyres в Украине.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно подобрать зимние шины и как сохранить их потребительские качества на максимально долгий срок.

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