Зачем покупать КАСКО и как выбрать оптимальный полис: советы экспертов

В условиях войны тема автострахования стала более актуальной, в частности, благодаря массовому выезду украинцев за границу и новому для многих опыту урегулирования страховых событий в Европе. Без "Зеленой карты", аналога нашего ОСАГО, покрывающего ущерб, нанесенный третьим лицам, за границу вас просто не выпустят. А вот что делать с КАСКО, тем более что этот вид страхования является добровольным?

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В основе решения страхования собственного автомобиля по КАСКО чаще всего лежит желание сэкономить. Только понимание экономии у каждого автовладельца свое: кто-то хочет сэкономить на покупке полиса, а кто-то – на ремонте собственного авто в случае ДПТ.

"Долгий перечень аргументов в пользу КАСКО приведет вам любой страховщик, – рассказывает директор компании "Экспресс Страхование" Татьяна Щучьева. – Но на самом деле, принятие решения о страховании КАСКО зависит от честного ответа только на один вопрос: "Есть ли у меня финансовая возможность в любое время найти деньги на ремонт своего автомобиля – вплоть до полного покрытия его стоимости"? Если ответ "нет", как правило, человек оформляет договор страхования. Безусловно, есть и такие, кто верит в свою удачу и уверены, что именно с их автомобилем ничего случиться не может".

Действительно, везение – это дар, и есть "уникумы", которым посчастливилось за 25 лет не попасть ни в одно ДТП, но статистика свидетельствует о другом. Только в 2022 году национальная полиция зафиксировала на дорогах Украины 22,2 тысяч ДТП. При этом, по данным СК "Экспресс Страхование", из 100% событий, произошедших в прошлом году по КАСКО с клиентами компании, до 78% приходилось именно на ДТП, включая события с неопределенными другими участниками, которые просто скрылись с места происшествия. Еще 14% приходится на повреждение автомобиля в результате противоправных действий третьих лиц.

Следовательно, полагаться исключительно на удачу в наше время не имеет смысла. Но как можно сэкономить при выборе КАСКО? Татьяна Щучьева советует обратить внимание на несколько важных аспектов:

"Во-первых, клиент сам решает, какие риски наиболее реальны. Если человек много ездит за рулем, риск повредить автомобиль или попасть в ДТП достаточно вероятен. Вот мне, например, довольно часто приходится ездить в командировки в разные города Украины. И в этом году я уже дважды заменила лобовое стекло! При чем, как только я его заменила в первый раз, на трассе снова прилетел камушек! Это даже не смешно...

Кроме того, клиент оставляет автомобиль в удобном для себя месте. В этом случае есть страхование от противоправных действий третьих лиц и похищение. У нас, например, был случай, когда со строительной площадки, расположенной неподалеку от дома клиента, на крышу застрахованного автомобиля прилетел кирпич… Представляете? Крыша – это дорого, люк – это дорого, лобовое стекло – это дорого, капот – это тоже дорого… Вот и решайте сами, нужно ли вам страхование от подобных "приключений".

Важно, что клиент выбирает срок страхования – от трех месяцев до одного года. Это удобно, если, например, водитель не пользуется автомобилем в зимний период. Поэтому стоимость полиса на краткосрочный срок будет меньше.

Также, территория покрытия договора КАСКО может быть разной и ее можно изменять. Если вы ездите только по Украине, зачем вам покупать договор, покрывающий всю Европу? Но сегодня очень много людей выезжают за границу надолго или время от времени посещают находящиеся там семьи. У таких клиентов возникают вопросы, часть которых решается приобретением "Зеленой карты", часть – наличием полиса КАСКО и качественной консультацией страхового агента.

И если "Зеленая карта" покрывает ущерб, причиненный третьему лицу, то чтобы защитить свой собственный автомобиль, нужно иметь полис КАСКО, покрывающий страны, где вы собираетесь находиться. Кстати, если КАСКО у вас уже есть, можно просто приобрести расширение покрытия – то есть географию его действия.

Чаще всего, при расширении территории покрытия КАСКО есть два основных вопроса:

Как самостоятельно организовать ремонт автомобиля за границей, и не выгоднее ли это сделать в Украине?

Как происходит процедура выплаты за границей, и на какую сумму можно рассчитывать?

В 2022 году украинские страховщики получили достаточно богатый опыт организации сервисной поддержки клиентов за рубежом. Основные выводы из этого опыта:

Первая особенность – незнание клиентом языка и законов другой страны. Поэтому нужно сразу связаться со своей СК, зафиксировать событие и получить профессиональную консультацию. Например, у компании "Экспресс Страхование" есть эксперты, владеющие разными языками, и юристы, которые в курсе процедур оформления страхового события в разных странах Европы. Обычно в большинстве случаев достаточно Европротокола. В услугах полиции нуждаются только серьезные или спорные ДТП, а также случаи угона автомобиля.

Вторая особенность – организация ремонта поврежденного авто за пределами Украины. Что касается получения выплаты за границей – система проста и четко отлажена. Клиент получает от местного СТО счет, посылает его в страховую компанию в любом мессенджере (или на почту) и после согласования счета получает от 60 до 80% стоимости ремонта на свою карточку – в гривне по курсу НБУ на день события. Оставшуюся сумму страховая компания оплачивает после завершения ремонта, получения фото восстановленного автомобиля, Акта выполненных работ и квитанции о полной оплате.

В случаях, когда сумма ремонта превышает возможности полиса КАСКО или возникают какие-либо сложности в коммуникации, понимании необходимого объема ремонта и качества работ, возможно отремонтировать автомобиль на украинских официальных сервисах. Если клиент принимает такое решение, страховая компания возьмет на себя все проблемы и организует "сервис под ключ". Но, как и страхование КАСКО, в принципе, это добровольное решение автовладельца.