Сеть шинных центров Vianor отмечает 20-летие

Бренд Vianor, под которым работает разветвленная сеть шинных центров по всей Европе, был основан в 2001 году в Финляндии и с тех пор активно развивается в ключевых странах континента, в том числе Украине. В этом году компания отмечает свое 20-летие.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Первыми оценили качество сервиса Vianor финские автолюбители 20 лет назад. Эта торговая марка принадлежит компании-производителю шин Nokian Tyres, которая имеет более чем 100-летнюю историю успеха, изобрела первую в мире зимнюю шину Nokian Hakkapeliitta, а также разработала инновационные технологии, такие как Nokian Aramid Sidewall, индикатор износа протектора DSI, и многие другие.

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Шинные центры Vianor – удобный и популярный сервис среди автолюбителей благодаря тому, что в одном месте представлен широкий выбор шин, автотоваров, услуги по обслуживанию автомобилей, качественные консультации специалистов, такие услуги, как Hakka-Hotel для сезонного хранения шин и расширенная Hakka-гарантия, которая обеспечивает бесплатный ремонт или замену поврежденной шины на протяжении 1 года с момента покупки премиальных шин Nokian Tyres. Персонал Vianor регулярно проходит тренинги по продуктам и обслуживанию, а все торговые точки отвечают стандартам и требованиям бренда.

Воспользоваться услугами сети Vianor можно в восьми странах Центральной Европы: Украине, Молдове, Румынии, Словении, Словакии, Чехии, Болгарии и Сербии, а также Скандинавии. В Европе сеть насчитывает около 400 шинных центров и продолжает активно развиваться. Отправляясь в путешествие в данные страны на автомобиле, можно со спокойной душой наслаждаться поездкой, ведь в случае необходимости в центрах Vianor можно получить первоклассный сервис в соответствии с высокими стандартами.

20 лет – это немалый срок, который прежде всего свидетельствует об опыте, компетентности, высоком качестве обслуживания и доверии клиентов. В дальнейшем бренд Vianor продолжит развиваться и поднимать на новый уровень заботу о своих клиентах и их автомобилях.

В Украине первый шинный центр Vianor появился в 2007 году в Запорожье, а спустя 14 лет компания представлена во всех регионах Украины. Общее количество центров в нашей стране составляет порядка 140, так что клиент может быть уверенным, что ближайший шинный центр всегда рядом. Клиенты который год отвечают взаимностью, высоко оценив финский подход к обслуживанию, надежность и предсказуемость в работе с Vianor, соотношение цен и качества, а также удобство и комфорт.

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