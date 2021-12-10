Подготовка авто к холодам: зимний чеклист

C помощью OLX категории "Запчасти для транспорта" OBOZREVATEL объясняет, как подготовить свой автомобиль к зимней эксплуатации.

Подготовка машины к холодам не ограничивается сменой резины на зимнюю. Необходимо проверить аккумулятор, свечи, а также убедиться в наличии недорогих аксессуаров, без которых езда в минусовую температуру может стать просто невозможной.

В начале зимнего сезона из-за большого спроса во многих офлайн-магазинах возникают проблемы с наличием и доставкой запчастей и аксессуаров. На OLX представлены тысячи продавцов со всей Украины, а заказ может прийти на следующий день после покупки благодаря услуге OLX Доставка.

Холодное время года – испытание даже для тех автомобилей, которые приспособлены к сложным условиям. Перепады температур, высокая влажность, скользкая дорога, химические реагенты на ней – все это влияет на состояние автомобиля и качество езды. Справиться с непредвиденными ситуациями зимой поможет правильная подготовка машины и наличие необходимых аксессуаров.

Где покупать

Раньше для покупки необходимых запчастей требовалось ехать в специализированный магазин, на базар или "разборку", и часто – в один день. Сейчас на площадках онлайн-объявлений процесс покупки существенно упростился – сэкономить можно не только время, но и деньги.

Например, мы уже подробно рассказывали о сезонной смене шин с помощью онлайн-платформы OLX. Особенно актуальным вопрос с запчастями и расходными материалами становится при сезонном обслуживании автомобиля, когда необходимо менять шины, свечи зажигания, "дворники", лампы, а также различные жидкости в отдельной категории "Запчасти для транспорта".

Морозы не страшны

Помимо установки зимних шин в автомобиле нужно многое проверить до наступления морозов. В первую очередь речь идет о системе регуляции температуры двигателя. Обязательно убедитесь, что в радиаторе и расширительном бачке есть достаточное количество зимней жидкости – антифриза. Он снижает температуру замерзания воды и повышает температуру кипения. Это помогает предотвратить замерзание, кипение или испарение воды в вашем радиаторе. Самые недорогие концентрированные в небольшом объеме стоят от 80 грн, а брендовые в больших канистрах, которые больше подойдут сотрудникам СТО, – до 2 тысяч гривен.

Среди объявлений на OLX можно найти практически все нужные запчасти, а отсутствие посредников между вами и продавцом помогает снизить стоимость товара. Кроме того, здесь же можно не только приобрести необходимую запчасть или расходник, но и договориться о ее установке – на площадке представлены специализированные сервисы и СТО.

Чистота – залог безопасности

После проверки антифриза необходимо позаботиться, чтобы в бачок омывателя была залита незамерзающая жидкость. Кроме того, всегда хорошо иметь ее запас в багажнике, ведь в пути могут случиться разные ситуации, а с учетом того, что дороги в Украине чистят не всегда качественно, ее расход сопоставим с расходом топлива в баке. Цена за 5-литровую бутылку начинается от 50 грн и позволяет эксплуатацию даже при -20℃ градусах мороза.

Говоря о чистке лобового стекла, для морозных периодов лучше выбрать плотные и прочные дворники. Зимой дворникам приходится работать в экстремальных условиях. Мороз, обледенение стекла, дождь, грязь негативно воздействуют как на резиновые компоненты, так и на конструкцию и крепления стеклоочистителей. Никогда не используйте дворники для удаления льда или инея с лобового стекла – сначала воспользуйтесь скребком и обогревом стекла, чтобы растопить снег и лед. Их цена начинается от 100 грн, но в более дорогих моделях (300-500 грн) используется более долговечный материал, которого точно хватит на зимний сезон.

Обязательно проверьте состояние не только передних дворников, но и задних. Менять задний стеклоочиститель следует не реже, чем раз в 3 года. Однако ориентироваться лучше на качество очистки – если щетка оставляет полосы, разводы и неочищенные участки на стекле, лучше заменить ее на новую.

Боремся со льдом

Отдельное внимание уделите дверным резиновым уплотнителям, а также замкам дверей и багажника. При сильном морозе уплотнители дверей твердеют и примерзают к металлическим панелям кузова. Чтобы этого не происходило, заблаговременно обработайте их специальными средствами или силиконовой смазкой. Замки рекомендуется также обработать водоотталкивающими средствами – это поможет предотвратить замерзание их механизмов.

Но что делать, если замок все-таки обледенел? Чтобы справиться с ситуацией, необходимо заранее обзавестись специальным спреем или жидкостью для размораживания замков. Если ее нет, то допустимо использовать обычный санитайзер. Также в разделе "Аксессуары" на OLX можно найти брелок "размораживатель". Он имеет выдвижное жало, нагреваемое двумя батарейками, расположенными в корпусе. К недостаткам как спрея, так и брелока-нагревателя, относится необходимость постоянно носить их с собой. Цена такого аксессуара начинается от 50 грн, но небольшой баллончик может стать бесценным в критической ситуации.

Масло маслу рознь

"Сердце" автомобиля – двигатель – также требует проверки и подготовки. Когда приходят холода, все технические жидкости из-за похолодания склонны увеличивать свою вязкость. Также эффективность работы масел и смазок снижается из-за естественного старения: они окисляются под действием воздуха, в них попадает грязь и изношенные частички с рабочих поверхностей.

Производители в своих руководствах рекомендуют менять масло после каждых 10-15 тысяч км пробега, но если ваш автомобиль эксплуатируется постоянно и при высоких нагрузках, провести ТО можно раньше. Многие опытные автолюбители знают, что своевременная замена масла существенно влияет на ресурс работы двигателя и его компонентов. Подбирать эти средства следует в соответствии с рекомендациями производителя. Как правило, вместе с маслом меняют и масляный фильтр, так что не забудьте и его приобрести.

Найти более более тысячи предложений по продаже масла можно в онлайне. Цена зависит от объема двигателя и его специфики. Но лучше ориентироваться на цену от 1 тыс. грн.

Проверку топливной системы зимой лучше проводить регулярно во избежание образования конденсата. Не рекомендуется ездить "на лампочке", так как из-за этого может быстро выйти из строя топливная система двигателя. Можно также залить в бак присадку для очистки от грязи и конденсата.

Чтобы быть уверенным, что авто заведется даже в сильный мороз, проверьте исправность аккумулятора. Все без исключения батареи подвержены естественному старению и боятся низких температур. Поэтому необходимо заранее провести диагностику и зарядку аккумулятора.

При выборе аккумулятора важно подбирать ту модель, которая в состоянии покрыть все потребности автомобиля в энергии. Не стоит покупать дорогую модель, если у вас относительно простой автомобиль. Потенциал батареи не будет использоваться полностью, а вы переплатите там, где можно было бы сэкономить.

Облегчить процесс выбора нужных запчастей и сократить время поиска помогут фильтры, используемые в категории. С их помощью можно выбрать необходимый товар в "Автозапчастях и аксессуарах". В этой категории представлено более 1,3 млн объявлений. Если вам необходим, например, аккумулятор, то, выбрав соответствующий фильтр, вы можете ограничить предложения только им. Также можно сузить поиск по цене ("от" и "до"), состоянию ("новый" или "б/у") или находить нужные объявления через поиск по коду запчасти.

Одна из причин выхода из строя аккумулятора – неисправность генератора. Если он не дает необходимый зарядный ток, аккумулятор быстро разряжается, и в какой-то момент автомобиль не сможет продолжать движение. Поэтому необходимо провести диагностику генератора и проверить состояние приводных ремней. Если на них видны следы износа, трещины или при их работе появляется неприятный звук, ремни нужно срочно заменить. Тогда обрыв не приведет к серьезным тратам на ремонт всего двигателя.

Ну и, конечно же, обязательно проверьте состояние свечей зажигания, особенно это касается машин с дизельным двигателем. Ведь если свеча накаливания откажет в мороз, запустить двигатель не удастся.

Да будет свет!

Сезонное сокращение светового дня и ухудшение погоды – повод задуматься о состоянии светотехники. Правильная работа световых приборов – залог безопасности. Во-первых, если фары неисправны, они не позволяют видеть ситуацию на дороге, что может привести к ДТП. Во-вторых, если ваш автомобиль плохо различим на дороге и вас не видят другие участники движения, это также может привести к аварии. Поэтому обязательно проверьте регулировку фар, замените в случае необходимости лампы и лампочки в своих световых приборах. Если автомобиль достаточно повидал на своем веку, не лишним будет выполнить полировку рассеивателей фар или заменить их на более качественные. Также проверьте исправность и эффективность работы всех ламп и лампочек.

Качественные автодетали могут стоить немало. Поэтому OLX рекомендует всегда пользоваться услугой OLX Доставка. Так, при подтверждении заказа ваши деньги "заморозятся на счету", а продавец их получит только когда вы проверите деталь в отделении логистического оператора и убедитесь в ее качестве. Если товар не подошел, вам вернутся деньги за него.

Тормоза в порядке

Новые колодки – не повод считать автомобиль готовым к холодам. На скользком покрытии тормозная система должна обеспечивать равномерность тормозного усилия на правых и левых колесах автомобиля. Если баланс не соблюдается, машина с легкостью отправится в занос. Поэтому проверьте состояние тормозной системы и эффективность ее работы, пока это возможно сделать на сухом и чистом покрытии.

Не стоит забывать также о регулярной замене тормозной жидкости. Со временем она теряет свои свойства: тормозная жидкость гигроскопична и в ней накапливается вода, поступающая в бачок из окружающего воздуха. Это в свою очередь, приводит к коррозии трубок тормозной системы и неэффективной работе тормозов. Цена небольшой канистры начинается от 100 грн.

Аксессуары для комфорта и безопасности

В случае снежной зимы пригодится чехол для кузова. Он уменьшит время очистки машины от осадков. Для дополнительной очистки авто нужно запастись скребком для стекол и щеткой, чтобы сметать снег. Также можно выбрать скребки с перчатками, чтобы не повредить руки.

Зимой в багажнике хорошо иметь комплект аксессуаров, которые помогут справиться с возникшими проблемами на дороге.

Подготовить автомобиль к зиме можно с минимальным бюджетом в 1 тыс. грн, а вот затягивать с покупкой необходимых деталей и аксессуаров категорически нельзя. Погода уже начнет стремительно ухудшаться во всех регионах Украины, поэтому у автомобилистов есть в запасе несколько недель для того, чтобы выбрать все необходимое на OLX и встретить зиму во всеоружии.