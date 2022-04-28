Peugeot, Citroen и Opel продолжат бесплатно ремонтировать авто

Два месяца назад украинское представительство концерна Stellantis, представляющее бренды Peugeot, Citroën, Opel, запустило программу бесплатного сервисного обслуживания и ремонта автомобилей, принадлежащих государственным и коммунальным учреждениям нашей страны. Компания и дальше продолжит обслуживать автомобили критически важных структур.

Об этом рассказывает пресс-служба производителя. Сервисные центры брендов Peugeot, Citroën, Opel открыты в регионах, где не ведутся активные боевые действия для обеспечения исправности автомобилей, принадлежащих государственным и коммунальным учреждениям нашей страны, работающих в целях безопасности граждан. В настоящее время сервисы обеспечены бесперебойными поставками запасных частей в полном объеме, а также квалифицированными сотрудниками, работающими для технического "здоровья" автомобилей.

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Начиная с 1 марта 2022 более 300 автомобилей брендов Peugeot, Citroën, Opel уже обратились в дилерские центры для получения планового технического обслуживания, а также для проведения ремонтных работ разной степени сложности. Все ремонтные работы проводятся за счет ООО "Пежо Ситроен Украина". Действие данной программы распространяется на следующие категории авто: скорая медицинская помощь, служба национальной полиции, аварийные службы, коммунальные предприятия, обеспечивающие бесперебойное функционирование инфраструктуры. Программа действует по всей Украине, в разных городах и областях, сервисные партнеры производят ремонт максимально качественно и быстро. В настоящее время к программе уже присоединились 33 дилерских центра, расположенных в 17 регионах страны. Узнайте по телефону горячей линии 0-800-500-104 о ближайшем дилере, который работает.

Дилерские центры работают и чтобы предоставлять квалифицированное обслуживание владельцам автомобилей Peugeot, Citroën, Opel. Мы рекомендуем вам доверить техническое обслуживание автомобиля только специалистам официальных сервисных центров. Только они могут предоставить квалифицированные рекомендации, связанные с процессом эксплуатации автомобиля. Это позволит удерживать ваш автомобиль в исправном состоянии, обеспечивать его надежность и всегда быть уверенным в его высоких технических характеристиках. К тому же уже восстановлены поставки запасных частей для автомобилей в полном объеме, что позволяет максимально покрыть все виды ремонтных работ по восстановлению работоспособности автомобилей.

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