Как подготовить свой автомобиль к летнему сезону: советы от Stellantis

Представительство брендов Peugeot, Citroёn, Opel и DS Automobiles предлагает автовладельцам позаботиться о своем автомобиле и подготовить его к теплому сезону. Для надежной работы автомобиля следует не забывать о своевременном прохождении ТО, но и сезонная подготовка имеет немаловажное значение.

Cпециалисты Stellantis подготовили рекомендации по подготовке автомобиля к новому сезону. Прежде всего, следует установить летние шины, ведь дни становятся все теплее и стоит уже переобуть автомобиль. Сервисы брендов Peugeot, Citroёn, Opel и DS Automobiles возобновили работу в большинстве регионов нашей страны. О ближайшем работающем сервисном центре можно узнать по телефону горячей линии 0-800-500-104.

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Следующим шагом по качественной подготовке автомобиля к летнему сезону является замена рабочих жидкостей. И это касается не только омывателя, здесь речь в первую очередь идет о замене проворного масла.

Замена моторного масла – это основной этап, с которого начинается понятие "надежность автомобиля". Ведь для того, чтобы двигатель исправно работал долгие годы, необходимо использовать правильное моторное масло: определенного класса и соответствующее ряду технических спецификаций. Кроме того, требуется и качественный масляный фильтр, который позволит поддерживать масло чистым во время эксплуатации. Эта процедура должна быть выполнена в обязательном порядке, поскольку она позволяет избавиться от загрязнений, возникающих в процессе работы двигателя, а также гарантирует длительный срок эксплуатации двигателя и выпускной системы автомобиля.

Для владельцев постгарантийных автомобилей Peugeot, Citroёn и Opel есть идеальное решение – замена моторного масла с использованием качественных продуктов Eurorepar на авторизованном сервисе брендов – специалисты авторизованных сервисных станций на высшем уровне позаботятся о вашем авто.

Кроме замены масла в двигателе и масляном фильтре следует обратить внимание на замену воздушного и топливного фильтров, а также замену тормозной жидкости и фильтра салона. Это важные элементы систем автомобиля, обеспечивающие надежную и бесперебойную работу. К примеру, несвоевременная замена тормозной жидкости может привести к выходу из строя важных узлов тормозной системы автомобиля, что, в свою очередь, отразится на качественных показателях его безопасной эксплуатации. А заменив салонный фильтр, вы избавитесь от загрязненного воздуха в салоне автомобиля, что сделает вашу поездку более комфортной.

Еще одним шагом по подготовке автомобиля, о котором, к сожалению, большинство забывающих является обслуживание системы кондиционирования. Почему это нужно? Плохое охлаждение создает слишком высокое давление в контуре кондиционирования, что приводит к поломкам и побочным эффектам: пробуксовке вспомогательного приводного ремня; короткому замыканию; утечке жидкостей; преждевременному износу компрессора; неприятным запахам; недостаточной очистке лобового стекла; повышенному потреблению топлива. Поэтому следует своевременно проводить обслуживание системы кондиционирования.

Также, настоятельно рекомендуется: уделите внимание подвеске и тормозам автомобиля. Коварная зима могла доставить неприятные сюрпризы-последствия в виде повреждения деталей ходовой части, надорванных пыльников и резинометаллических элементов. Все работы производятся с использованием оригинальных запчастей, отличающихся максимальным качеством изготовления, точными посадочными размерами, длительным сроком службы. Будьте уверены: оригинальные пружины и амортизаторы вернут отличные ходовые качества автомобиля, а тормозные диски и колодки гарантируют эффективное замедление в любых ситуациях.

Проверяя свой автомобиль на регулярной основе и заранее меняя необходимые расходные материалы (фильтры, рабочие жидкости), создается основа для его длительной безупречной работы, что позволит продлить активную жизнь автомобиля и снизить риск выхода из строя любых узлов (агрегатов) в самый неподходящий момент. Благодаря высокой компетентности специалистов, работающих в авторизованных сервисных центрах Peugeot, Citroёn, Opel и DS Automobiles, вы всегда будете уверены в четком выполнении работ и качества запасных частей и расходных материалов, предусмотренных производителем автомобиля.

Подготовьте свой автомобиль к летнему сезону максимально правильно и в полном объеме! И в этом вам обязательно помогут официальные дилеры и сервисные центры Peugeot, Citroёn, Opel и DS Automobiles. Узнайте по телефону горячей линии 0-800-500-104 о ближайшем работающем сервисном центре.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL , представительство Peugeot, Citroën, Opel и DS ответило на вопросы клиентов.