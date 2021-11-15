Первая зима за рулем: как новичку обезопасить себя на дороге

Отсутствие практического опыта у водителей, недавно севших за руль, сильнее всего проявляется в холодное время года, когда часто меняется погода и температура. Даже небольшой дождь при температуре около нуля способен превратить поездку в сложное испытание. Поэтому новичкам стоит со всей ответственностью подойти к своей подготовке к зимнему вождению.

АвтоОбоз и Nokian Tyres подготовила простые рекомендации, которые помогут сделать путешествие на машине безопасным и комфортным.

Больше практики – больше опыта

Каковы бы ни были результаты экзамена по вождению, начинающему водителю следует понимать, что он получил лишь базовый набор навыков для езды в благоприятных условиях. Поэтому не лишним будет эти навыки улучшить. Для этого можно найти пустую асфальтовую площадку и попробовать свои силы в выполнении различных упражнений. Например, в снегопад здесь можно безопасно испытать поведение машины при торможении и при совершении резких маневров. В реальной ситуации отработанные движения на уровне мышечной памяти и хорошее чувство автомобиля помогут уберечься от ДТП. Также стоит задуматься о дополнительных курсах, где покажут, как правильно реагировать на занос и другие нестандартные ситуации на дороге.

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Следите за скоростью

При первых признаках осадков, если температура колеблется около нуля, либо ниже, важно не переусердствовать с педалью газа. Тонкая пленка воды на асфальте за пять минут способна превратиться в каток. На загородных трассах в дождь и снег нелишне периодически притормаживать, чтобы понимать, как ведет себя авто и насколько хорошее сцепление колес с дорогой. Делать это нужно, когда сзади в непосредственной близости нет других участников движения. Если при слабом торможении колеса блокируются, либо срабатывает система ABS, необходимо отпустить акселератор, значительно снизить скорость и найти тот безопасный предел, когда тормоза сохраняют эффективность.

Ехать в колее и не обгонять

На заснеженной дороге довольно быстро образовывается колея, проложенная транспортом. Это – самая безопасная траектория, поскольку позволяет видеть состояние асфальта – на нем возможно образование наледи. Обгонять, выезжая на нетронутое снежное полотно на дороге, следует с крайней осторожностью и только будучи уверенным в безопасности маневра.

Опасность слякоти в ночное время

Плотный поток машин горячими моторами нагревает снег, лежащий на асфальте, и он тает, смешиваясь со льдом и образуя слякоть. Пока эта грязь жидкая, ехать сравнительно безопасно. Но поздним вечером машин становится меньше, а температура опускается ниже, и слякоть местами превращается в неровную корку льда, на которой непредсказуемо меняется пятно контакта шины с дорогой. Поэтому очень важно отследить этот переход и, опять же, снизить скорость до безопасной.

Хорошая видимость в любых условиях

Не забудьте заменить летнюю омывающую жидкость на зимнюю до наступления морозов. Важно следить за уровнем жидкости, так как в холодное время года ее расход ощутимо выше. Проверьте качество работы стеклоочистителей и при необходимости замените их новыми. Также убедитесь, что все световые сигналы исправны и обеспечивают хорошую видимость как вашего авто, так и всего, что происходит на дороге.

Качественные зимние шины

Всем, кто до сих пор не установил на свои автомобили зимний комплект, обязательно нужно это сделать как можно скорее. При нынешних температурах летний состав резиновой смеси теряет эффективность даже на сухом асфальте, что сказывается на сцеплении с дорогой. А водителям с небольшим опытом особенно важно иметь качественные зимние шины, которые не подведут в критической ситуации и обеспечат стабильно высокие характеристики в дождь, снег и сухую погоду. Компания Nokian Tyres предлагает широкий выбор зимних шин, включая фрикционную модель Nokian Hakkapeliitta R3 и новую шипованную Nokian Hakkapeliitta 10 с высочайшим уровнем сцепления на снегу и льду. Обе шины отличаются большим количеством инноваций, которые обеспечивают им превосходные характеристики, высокий уровень безопасности и вместе с тем – повышенную износостойкость.

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