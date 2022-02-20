Nokian Tyres представила новинки для украинских автолюбителей

Компания "Nokian Tyres Украина" рассказала о результатах работы в 2021 году, а также представила новые модели летних и зимних шин, которые появятся в дилерской сети бренда в Украине.

Как стало известно АвтоОбозу, после кризисного для всей мировой экономики 2020 года европейский рынок шин наконец-то восстанавливается. Однако даже ограничения, которые и сегодня диктует пандемия, 2021 год стал рекордно успешным для компании Nokian Tyres. Да, глобальные продажи компании выросли на рекордные 30%. В Европе компания увеличила свою долю рынка во всех сегментах.

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Комментируя результаты 2021 года, директор представительства Nokian Tyres в Украине Константин Анисимов сообщил, что продажи Nokian Tyres в Украине выросли на 41% по сравнению с 2020 годом. "Мы благодарны нашим партнерам и потребителям за лояльность к финскому бренду Nokian Tyres. Безопасность на дорогах благодаря качественным шинам остается нашим приоритетом. Тестирование на собственных полигонах в Финляндии и Испании позволяет нам создавать шины с уникальными свойствами, которые особенно важны в сложных условиях ситуациях", – рассказывает Константин Анисимов.

В 2021 году компании "Nokian Tyres Украина" удалось увеличить долю рынка с 15% до 18%. В 2022 году планируется еще больший рост благодаря новым моделям, развитию каналов продаж, например, партнерской сети шинных центров Vianor. Следует отметить, что на все шины Nokian Tyres действует гарантия качества 5 лет от производителя, а на премиальные модели Hakka и Hakkapeliitta при покупке в сети Vianor предоставляется расширенная гарантия – Hakka Guarantee. Она гарантирует бесплатную замену или ремонт в течение года с момента покупки при повреждении шины.

Среди основных трендов – рост спроса на большие диаметры, ограниченные объемы производства шин в мире, а также рост цен на шины в связи с удорожанием сырья и логистики.

"Мы выпустили рекордное количество новых продуктов в 2020-2021 годах – и эта тенденция будет только продолжаться. Сегодня я вам расскажу об основных характеристиках наших флагманских шин – Hakkapeliitta R5, Outpost AT, Hakka Blue 3 и Hakka Blue 3 SUV", – комментирует Дражек, продакт-менеджер Nokian Tyres в Центральной Европе.

Hakkapeliitta R5

Новая продуктовая линейка зимних шин Nokian Tyres Hakkapeliitta R5 включает в себя три основные модели: Hakkapeliitta R5 предназначена для легковых автомобилей, Hakkapeliitta R5 SUV – для внедорожников и кроссоверов, а Hakkapeliitta R5 EV – для электромобилей и гибридов.

"Новая серия шин Hakkapeliitta R5 создана, чтобы доставлять удовольствие от управления автомобилем в каждый день зимы. Она гарантирует чрезвычайный уровень безопасности, а также инновационное сочетание отличного сцепления, бесшумности и комфорта", – комментирует Мартин Дражек.

Outpost AT

Летние шины Nokian Tyres Outpost AT предназначены для внедорожников, кроссоверов и легких грузовиков. Они гарантируют безопасную и выносливую езду на любой дороге. Агрессивная структура протектора позволяет с легкостью преодолевать трудности бездорожья благодаря технологии Aramid Shield – устойчивым к проколам арамидным волокнам, добавленным в подпротекторный слой резиновой смеси с целью усиления шины в суровых условиях и опасных дорожных ситуациях.

Hakka Blue 3 и Hakka Blue 3 SUV

Летние шины нового поколения Hakka Blue 3, часть линейки Hakka, специально разработаны для меняющейся погоды в теплое время года. Они умело сочетают безопасность и надежность при мокрой погоде и почти бесшумное качение с первых дней весны до прохладной осени. Hakka Blue 3 SUV – это надежный выбор для внедорожников и кроссоверов. Ключевыми характеристиками шины является отличное сцепление на мокром дорожном покрытии и стабильность, что дарит водителям легкое и комфортное вождение в дождливую погоду на любой дороге.

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