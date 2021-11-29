Как подготовить свой автомобиль к зимнему путешествию: советы специалистов

Зимние праздники для многих являются поводом для увлекательного автопутешествия по стране или же за границу. Однако не стоит забывать, что зимнее путешествие имеет ряд особенностей, связанных прежде всего с погодными условиями. Поэтому и подготовка к поездке должна быть обстоятельная.

АвтоОбоз и специалисты Nokian Tyres подготовили простые и полезные рекомендации для путешественников. Для начала, следует убедиться в исправности автомобиля, чтобы отдых не был испорчен еще на пути к пункту назначения. Если подходит время планового ТО, лучше сделать его несколько заранее. В любом случае стоит отправиться на СТО, чтобы проверить состояние аккумулятора, ходовой и тормозной системы, а вот оценить состояние колесных дисков и зимних шин можно самостоятельно.

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В зимнюю пору, особенно в дальней дороге, важно иметь запасное колесо с установленной зимней шиной. Кроме запаски, водителю следует взять набор ламп и предохранителей, инструкции по их замене и внешний аккумулятор для телефона на случай непредвиденных задержек в пути – последний не повредит, даже если в машине есть USB-порты для зарядки. Важно обратить внимание на стеклоочистители – если качество их работы неудовлетворительное, лучше заранее установить новые щетки.

В багажник стоит уложить набор предметов, необходимых для зимней езды: фонарик, трос, щетки для очистки снега, перчатки, старую куртку. Если запланировано путешествие в горы либо синоптики обещают сильный снег, не повредит и небольшая лопата. Также в горах весьма полезными могут оказаться колесные цепи, хотя это скорее аксессуар для тех, кто не хочет ограничивать себя асфальтированными маршрутами.

Важно помнить и об аптечке — она должна быть адаптирована под нужды человека в зимний период: спрей для носа, жаропонижающие, обезболивающие. Ну, и в условиях пандемии следует помнить о таких неотъемлемых спутниках путешественников в 2021 году, как защитные маски и антисептики.

Каждый автопутешественник должен отдавать себе отчет в том, что в дороге возможны разные непредвиденные ситуации. Если в дороге случится прокол или иное повреждение шины, наиболее защищенными окажутся клиенты Vianor, купившие шины Nokian Tyres с расширенной Hakka-гарантией. Они могут рассчитывать на бесплатный ремонт или замену поврежденной шины в гарантийных случаях. Шинный центр Vianor имеет достаточно обширную сеть по всей Украине, что позволяет при необходимости найти пункт сервисного обслуживания недалеко от вашего местоположения.

В сезоне "осень-зима 2021" в шинных центрах Vianor предлагаются новинки зимней линейки Nokian Tyres: новые шипованные шины Nokian Hakkapeliitta 10 и Nokian Nordman 8. Оба варианта станут отличным выбором для зимнего путешествия в любой регион Украины и дальнейшей эксплуатации до весны. К слову, после шиномонтажа на Vianor, несезонный комплект можно оставить на хранение в Hakka-отеле.

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