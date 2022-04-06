Представительство Peugeot, Citroën, Opel и DS ответило на вопросы клиентов

Представительство брендов Peugeot, Citroën, Opel и DS Automobiles ответило на наиболее часто задаваемые вопросы, касающиеся покупки и обслуживания автомобиля. Основные вопросы касаются работы салонов и сервисных центров, а также выполнения обязательств по кредитам.

Об этом рассказывает пресс-служба представительства.

Работа салонов

Встал важный вопрос – работают ли сейчас салоны . К сожалению, сейчас отделы продаж не имеют технической возможности осуществлять коммерческую деятельность в полноценном формате. Если вас интересует статус поставки нового автомобиля или вы хотите приобрести новый автомобиль, следует позвонить по телефону вашему менеджеру лично. Следует отметить, что банки и сервисные центры возобновили работу в большинстве регионов, где не происходят активные боевые действия. Это позволяет полноценно приобрести и зарегистрировать новый или б/у автомобиль через сеть дилерских центров Stellantis в Украине (Peugeot, Citroën, Opel, DS Automobiles).

Но как связаться с дилерским центром? Для этого создана горячая линия, которая предоставит актуальную информацию по работе салонов и предоставит контактные номера. Звоните по номеру горячей линии 0-800-500-104, чтобы узнать актуальную информацию.

Видео дня

Работа сервисных центров

С начала войны возобновлена работа сервисных центров по обслуживанию автомобилей брендов Peugeot, Citroën, Opel и DS Automobiles в большинстве регионов нашей страны. Узнайте по телефону горячей линии 0-800-500-104 о ближайшем работающем сервисном центре.

Также возобновлены поставки запасных частей для автомобилей, что позволяет максимально покрыть все виды ремонтных работ, необходимых для приведения автомобилей брендов Peugeot, Citroën, Opel и DS Automobiles в работоспособное состояние. И все вышеизложенное подводит к тому, что каждый клиент может при необходимости отдать свой автомобиль на сервис для ремонта или планового технического обслуживания.

Но возникает встречный вопрос – снимут ли авто с гарантии, если автомобиль не пройдет вовремя ТО и/или превысит разрешенный лимит перепробега? Учитывая ситуацию и военные действия на территории Украины, Stellantis Украина приняла решение продолжать осуществлять обслуживание автомобиля по гарантии в случае несвоевременного прохождения ТО и/или превышения разрешенного пробега. При этом следует принять во внимание, что для обеспечения должной работы двигателя вашего автомобиля ТО необходимо пройти при первой возможности.

Также есть простое решение для тех, кто выехал за границу и требует прохождения ТО и гарантийного ремонта. Ведь находясь за границей в любой Европейской стране вы можете обратиться за помощью в любой авторизованный сервисный центр Peugeot/Citroën/DS Automobiles/Opel в стране вашего пребывания. Для получения услуг по гарантии необходимо предоставить в сервисный центр регистрационные документы на автомобиль и сервисную книжку.

Выполнение обязательств по автомобилю приобретенному в кредит

С 24 февраля 2022 года банками приостановлено рассмотрение кредитных заявок на приобретение автомобилей в кредит, поэтому кредит на автомобиль недоступен . Но если у вас уже есть авто приобретенное в кредит, то именно для вас следующая информация.

Если планируете выехать за границу , то вы можете сделать это без предварительного уведомления банка. Вам нужно иметь только зеленую карту и КАСКО в стране, куда вы направляетесь. Обычно зеленую карту можно приобрести онлайн на сайте СК (страховая компания).

А если клиент не успел/не смог пролонгировать КАСКО по кредитному авто, будет ли банк поднимать ставку по кредиту или применять штрафные санкции? Если у клиента нет возможности пролонгировать договор КАСКО по кредитному продукту, банки не будут применять штрафные санкции. Также, по согласованию с СК, банки принимают договоры с разбивкой на 2, 4 и 12 платежей, если это будет удобно для клиента. Данную информацию следует уточнять непосредственно в СК, где застрахован автомобиль.

Представительство брендов Peugeot, Citroën, Opel и DS Automobiles подразумевает необходимость надежного и исправного автомобиля. Именно поэтому мы прилагаем максимум усилий для вашего комфорта и безопасности.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, бренды Peugeot, Citroen и Opel продолжают предоставлять бесплатный сервиc.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Только проверенная информация у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!