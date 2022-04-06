Представительство Peugeot, Citroën, Opel и DS ответило на вопросы клиентов

Сергей Иванов
Сервис
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Представительство Peugeot, Citroën, Opel и DS ответило на вопросы клиентов

Представительство брендов Peugeot, Citroën, Opel и DS Automobiles ответило на наиболее часто задаваемые вопросы, касающиеся покупки и обслуживания автомобиля. Основные вопросы касаются работы салонов и сервисных центров, а также выполнения обязательств по кредитам.

Об этом рассказывает пресс-служба представительства.

Работа салонов

  • Встал важный вопрос – работают ли сейчас салоны. К сожалению, сейчас отделы продаж не имеют технической возможности осуществлять коммерческую деятельность в полноценном формате. Если вас интересует статус поставки нового автомобиля или вы хотите приобрести новый автомобиль, следует позвонить по телефону вашему менеджеру лично. Следует отметить, что банки и сервисные центры возобновили работу в большинстве регионов, где не происходят активные боевые действия. Это позволяет полноценно приобрести и зарегистрировать новый или б/у автомобиль через сеть дилерских центров Stellantis в Украине (Peugeot, Citroën, Opel, DS Automobiles).

  • Но как связаться с дилерским центром? Для этого создана горячая линия, которая предоставит актуальную информацию по работе салонов и предоставит контактные номера. Звоните по номеру горячей линии 0-800-500-104, чтобы узнать актуальную информацию.

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Работа сервисных центров

  • С начала войны возобновлена работа сервисных центров по обслуживанию автомобилей брендов Peugeot, Citroën, Opel и DS Automobiles в большинстве регионов нашей страны. Узнайте по телефону горячей линии 0-800-500-104 о ближайшем работающем сервисном центре.

  • Также возобновлены поставки запасных частей для автомобилей, что позволяет максимально покрыть все виды ремонтных работ, необходимых для приведения автомобилей брендов Peugeot, Citroën, Opel и DS Automobiles в работоспособное состояние. И все вышеизложенное подводит к тому, что каждый клиент может при необходимости отдать свой автомобиль на сервис для ремонта или планового технического обслуживания.

  • Но возникает встречный вопрос – снимут ли авто с гарантии, если автомобиль не пройдет вовремя ТО и/или превысит разрешенный лимит перепробега? Учитывая ситуацию и военные действия на территории Украины, Stellantis Украина приняла решение продолжать осуществлять обслуживание автомобиля по гарантии в случае несвоевременного прохождения ТО и/или превышения разрешенного пробега. При этом следует принять во внимание, что для обеспечения должной работы двигателя вашего автомобиля ТО необходимо пройти при первой возможности.

  • Также есть простое решение для тех, кто выехал за границу и требует прохождения ТО и гарантийного ремонта. Ведь находясь за границей в любой Европейской стране вы можете обратиться за помощью в любой авторизованный сервисный центр Peugeot/Citroën/DS Automobiles/Opel в стране вашего пребывания. Для получения услуг по гарантии необходимо предоставить в сервисный центр регистрационные документы на автомобиль и сервисную книжку.

Выполнение обязательств по автомобилю приобретенному в кредит

  • С 24 февраля 2022 года банками приостановлено рассмотрение кредитных заявок на приобретение автомобилей в кредит, поэтому кредит на автомобиль недоступен. Но если у вас уже есть авто приобретенное в кредит, то именно для вас следующая информация.

  • Если планируете выехать за границу, то вы можете сделать это без предварительного уведомления банка. Вам нужно иметь только зеленую карту и КАСКО в стране, куда вы направляетесь. Обычно зеленую карту можно приобрести онлайн на сайте СК (страховая компания).

  • А если клиент не успел/не смог пролонгировать КАСКО по кредитному авто, будет ли банк поднимать ставку по кредиту или применять штрафные санкции? Если у клиента нет возможности пролонгировать договор КАСКО по кредитному продукту, банки не будут применять штрафные санкции. Также, по согласованию с СК, банки принимают договоры с разбивкой на 2, 4 и 12 платежей, если это будет удобно для клиента. Данную информацию следует уточнять непосредственно в СК, где застрахован автомобиль.

Представительство брендов Peugeot, Citroën, Opel и DS Automobiles подразумевает необходимость надежного и исправного автомобиля. Именно поэтому мы прилагаем максимум усилий для вашего комфорта и безопасности.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, бренды Peugeot, Citroen и Opel продолжают предоставлять бесплатный сервиc.

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