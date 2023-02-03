Если нет запаски: как доехать на авто с пробитым колесом

Такая неприятность, как пробитое колесо, может произойти с любым водителем. Острая мелочь на дороге особенно грозит старой резине. И как бы производители ни старались делать шины устойчивыми, все равно нужно знать, как доехать с пробитым колесом до помощи. Особенно если у вас нет на такой случай запаски.

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OBOZREVATEL собрал несколько лайфхаков, которые могут пригодиться, если такая неприятность произошла с вами. Все эти решения очень временны и позволят вам дотянуть до ближайшего шиномонажа – долго ездить так не получится.

Если ваше колесо пробил гвоздь или другой острый предмет, который остался торчать в резине, не вытаскивайте его, а вдавите поглубже. Он заблокирует место прокола и на определенное время убережет колесо от спускания.

Когда место прокола найти не удалось, подключите к колесу насос и начните накачивать внутрь воздух параллельно поливая шину водой. По пузырям вы определите, где находится повреждение. Если оно небольшое, закрыть его поможет саморез, который нужно вкрутить в дырку. Такие саморезы можно найти в салоне – они держат обшивку и пластиковые детали.

Некоторые умельцы выкручивают из колеса золотник, заливают внутрь литр воды и накачивают его до нужного давления. Если справитесь с этой задачей, вы можете попробовать и такой способ.

Доехать до ближайшего шиномонтажа может помочь импровизированная затычка для пробитого колеса из ткани или даже травы. Но это очень ненадежный вариант, на который можно полагаться, когда вы точно знаете, что помощь вам окажут совсем рядом.

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