Деньги на ветер! Пять уловок, как украинцев обманывают на СТО: некоторые услуги 'мифические'

Поддержание своего автомобиля в надлежащем техническом состоянии – обязанность любого владельца. Но времена, когда автомобилисты все делали собственноручно, давно прошли. Теперь эта задача ложится на плечи механиков СТО. И, как и любые бизнесмены, они заинтересованы в том, чтобы заработать на своих услугах как можно больше. Поэтому иногда уговаривают своих клиентов на лишние манипуляции при прохождении планового техобслуживания.

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OBOZREVATEL собрал пятерку таких мифических услуг. Они никак не влияют на качество эксплуатации машины, а повысить стоимость ТО могут значительно.

Промывка датчика массового расхода воздуха

Современное авто буквально напичкано всяческими датчиками, управляющими его работой, которым нужен своевременный сервис. Но датчик массового расхода воздуха (MAF) к ним не относится. Он сконструирован таким образом, чтобы хорошо противостоять обычным загрязнениям и на деле промыть его очень сложно. К тому же нарушают работу MAF только действительно крупные частицы мусора, при попадании которых легче и дешевле заменить всю деталь. А еще использование спецсредств для мытья может ей сильно навредить, вплоть до полной поломки. Ну и, наконец, измерения показали, что после чистки эффективность работы MAF не меняется.

Промывка форсунок инжектора

По сути, эта услуга может понадобиться только водителям, которые заливают самое дешевое горючее на сомнительных заправках. В таком случае да – форсунку придется чистить едва ли не ежемесячно. Если вы пользуетесь услугами проверенных АЗС, которые торгуют качественным бензином или дизелем, эта деталь будет чистой сама по себе. А заниматься профилактикой проблем с плавающими оборотами и зажиганием, к которой относят эту услугу, бесполезно – их нужно устранять, только когда они уже появились. Вдобавок тесты показывают, что обещание, что после такой промывки уменьшится расход горючего, это маркетинговый трюк – изменений этого показателя не происходит.

Обслуживание кондиционера

Климат-контроль автомобиля действительно время от времени требует сервисного обслуживания – чистки фильтров, замены фреона и т.д. Но, несмотря на уверения механиков, делать это во время каждого ТО нет необходимости. Слишком частое вмешательство в автомобильный кондиционер может ему только навредить. Поэтому обслуживать эту систему следует только тогда, когда в ее работе начинаются сбои.

Антикоррозионная обработка кузова

Это еще одна действительно нужная услуга, которую пытаются продать чаще, чем она необходима. Как правило, автопроизводители покрывают кузов антикоррозионными веществами еще на стадии сборки. И этого покрытия хватает действительно надолго, что бы там ни говорили механики на СТО. Обновлять его во время каждого техосмотра потребности точно нет.

Замена находящихся в рабочем состоянии деталей

Это самый простой способ заработать лишнего. Одну рабочую деталь снимают и меняют на аналогичную и тоже рабочую – вуаля, все работает, как и работало. Но деньги, в сущности, заплачены ни за что. Более того, механик может позже продать вашу оригинальную деталь другому клиенту. Также некоторые СТО практикуют включение в чек подобных "замен" без согласования с клиентом, что является нарушением и может быть оспорено. В таком случае требуйте, чтобы вам показали снятые части и по возможности проверяйте по номерам, действительно ли они от вашей машины. Не забудьте проверить и сами установленные вне регламента ТО комплектующие.

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