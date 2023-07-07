Самые простые в управлении авто: топ-10 машин, не вызывающих стресса

Легкость в управлении – одна из ключевых особенностей, делающая автомобиль привлекательным для покупателей. Городские модели маневренны и ловки в условиях плотного трафика. Высокие авто обеспечивают хороший обзор дороги. А еще делать удобной машину могут технологии помощи водителю.

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Издание Vanarama собрало десятку автомобилей, обеспечивающих приятный опыт управления. Они спроектированы таким образом, чтобы свести стресс в пути к минимуму.

Hyundai i10

Легкий и компактный городской автомобиль радует стильным внешним видом, продуманным интерьером и мощной линейкой двигателей. Его управляемость обрадует и в условиях городского трафика, и на скоростной трассе.

Fiat 500

Один из самых узнаваемых автомобилей получил электрическую версию с запасом хода до 300 километров. При этом сохранив шик и комфорт, присущий всей модельной линейке. А также легкую управляемость.

Форд Fiesta

Недаром эта модель одна из самых популярных в мире. Ее опробовали тысячи водителей и остались довольны. Новейшая модификация продолжает оставаться образцом простоты вождения с хорошо продуманными органами управления, отличной обзорностью по всем направлениям и удивительно привлекательным шасси.

Renault Zoe

Французский электромобиль понравится тем, кого сбивают с толку многочисленные цифровые примочки и кто привык к классическому опыту вождения. Прагматичный Renault Zoe – это идеальный баланс мощности двигателя и комплектации, которая будет понятна любому водителю.

Toyota Corolla Touring Sports

Гибрид-универсал от японского автоконцерна порадует удобным багажником и мощным 2-литровым двигателем, соединенным с электрической силовой установкой. Эксперты называют Corolla Touring Sports идеальным семейным автомобилем.

Mercedes A-Class

Линейка А-класса прославилась своей совершенной навигационной системой, которая не теряет своего качества год от года. К тому же это неизменно комфортабельный хэтчбек премиум класса, оснащенный разнообразными фишками, чтобы упростить водителю передвижение и парковку.

Nissan Qashqai

Кроссовер от Nissan радует высокой, как у внедорожника, посадкой водителя, что обеспечивает хороший обзор дороги, но при этом имеет доступные эксплуатационные расходы. Qashqai третьего поколения очень послушный и экономичный.

BMW 3 серии

Полноприводная серия с системой xDrive от BMW радует стабильностью, качественным шасси и лучшим в отрасли интерфейсом человек-машина iDrive. Это удивительно спокойные в управлении представительские автомобили премиум-класса в форме 320d xDrive.

Volvo XC40

Еще один кроссовер в списке может похвастаться и гибридным двигателем, и полностью электрифицированной версией. Также Volvo славится самыми удобными на рынке сиденьями, идеальными для путешествий на большие расстояния. XC40 получился чрезвычайно комфортабельным не только для водителя, но и для пассажиров.

Audi E-Tron

Audi уже давно делает все свои автомобили проще в управлении и эксплуатации, с идеальной эргономикой салона, плавными двигателями и коробками передач и системой полного привода quattro. Все эти аспекты, а также управление с помощью одной педали и высокая, как у внедорожника, посадка объединяются в модели E-Tron. Да, она недешевая, но управлять ею легко, даже несмотря на ее габариты и мощность.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о наиболее доступных моделях электромобилей.

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