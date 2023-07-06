Электрокары не всегда очень дорогие: топ доступных моделей в 2023 году
Новый автомобиль – это дорогое вложение, и они постоянно дорожают. Впрочем, в отличие от машин на традиционном горючем, электрокары в последнее время потеряли в цене. Рынок насыщается предложениями и это прогнозируемо сбивает стоимость.
Да, электрические авто все еще дороже своих бензиновых собратьев, но уже стали вполне доступными. Издание CNet составило рейтинг лучших вариантов 2023 года по соотношению цена/эффективность.
Chevrolet Bolt EV 1LT
Цена: около 25 тысяч долларов
Запас хода: 420 км
Этот автомобиль называют чуть ли не лидером рынка по соотношению запас хода/цена. Недостатком модели является довольно медленная зарядка и несколько простой интерьер. Впрочем, Bolt хорошо оборудован, как для своей цены. В скором времени Chevrolet прекратит выпуск этой модели, поэтому эксперты советуют разбирать электрокар, пока он все еще доступен.
Chevrolet Bolt EUV 1LT
Цена: около 29 тысяч долларов
Запас хода: 400 км
Bolt EUV берет все самое лучшее в Bolt EV и делает его еще лучше. Модель имеет много пространства для пассажиров и багажа и поразительный запас хода, поэтому ее называют удачным выбором для семей. При этом стоит она не намного дороже компактного варианта.
Nissan Leaf S
Цена: около 30 тысяч долларов
Запас хода: 240 км
Для многих Nissan Leaf был первым электромобилем, который можно было воспринимать серьезно как альтернативу бензиновым аналогам, и потому сейчас он выглядит несколько устаревшим. Более доступная конфигурация модели не может похвастаться большим запасом хода, однако за доплату можно взять вариант с увеличенным аккумулятором, способным проехать на одной зарядке 340 км. Недостатками Leaf является также худшие, чем у конкурентов приборная панель и система помощи водителю. Но цена на него действительно одна из самых низких на рынке.
Mini Cooper Electric SE
Цена: около 32 тысяч долларов
Запах хода: 185 км
О дальних поездках с этим малышом мечтать не приходится – у него небольшой запас хода и довольно медленная зарядка. Однако в городе Mini Cooper Electric SE чувствует себя отлично. Он обладает фантастической управляемостью, узнаваемым стильным дизайном, удобным интерьером и хорошей маневренностью. Также его легко припарковать даже на тесной площадке.
Hyundai Kona Electric SE
Цена: около 35 тысяч долларов
Запас хода: 415 км
Эта модель находится на границе между доступностью, эффективностью и практичностью компактного электрического загородного автомобиля. Небольшой внедорожник имеет хорошую грузоподъемность и может похвастаться современным ассистентом водителя.
Mazda MX-30 Standard
Цена: около 35,5 тысяч долларов
Запас хода: 160 км
Еще один компактный городской хэтчбек с небольшим запасом хода. MX-30 имеет достаточно просторный салон и стильный дизайн. Однако особыми преимуществами в технических характеристиках и управлении он не может похвастаться.
Volkswagen ID 4 Standard
Цена: около 40 тысяч долларов
Запас хода: 335 км
Электрический внедорожник среднего размера занимает промежуточное положение между бензиновыми Taos и Tiguan. В стандартной комплектации он оборудован аккумуляторной батареей на 62 кВтч с электродвигателем на задней оси, что обеспечивает мощность в 201 лошадиную силу. В целом это один из самых лучших вариантов среди компактных и субкомпактных электромобилей.
Kia Niro EV Wind
Цена: около 41 тысяч долларов
Запас хода: 410 км
Эксперты хвалят Niro EV Wind за надежную батарею и достаточно мощный двигатель. Модель также радует стильным и удобным салоном, который одинаково хорошо оборудован и в стандартной комплектации, и в более дорогих и улучшенных версиях. Также Niro доступен как гибрид.
Tesla Model 3 RWD
Цена: около 41,5 тысяч долларов
Запас хода: 440 км
Электрический седан постепенно становится все доступнее, а вот на компромиссы в начинке Model 3 производитель идти все еще не собирается. Машина может похвастаться едва ли не самым большим запасом хода в сегменте.
Hyundai Ioniq 6 SE Standard Range
Цена: около 42 тысяч долларов
Запас хода: 390 км
Компактный седан имеет один из самых аэродинамических профилей на дороге среди электромобилей. Салон его не может похвастаться излишней изысканностью или необычным дизайном. Но Ioniq 6 SE удивляет разумными деталями и продуманным использованием пространства. Еще одно его несомненное преимущество – это быстрая зарядка.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о недорогих электромобилях, которые хорошо держат заряд.
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