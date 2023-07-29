Самые надежные автомобили: десять новинок 2023 года. Фото

Производители авто с каждым годом пытаются выпустить новую модель, отвечающую всем ожиданиям потребителей. Надежность машины – это один из самых главных факторов, на который следует обращать внимание при покупке авто.

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Consumer Reports проверила машины на надежность по шкале от 1 до 100 за два последних года. Эксперты изучили все проблемные области автомобиля, оценили все риски и составили список десять самых надежных автомобилей.

Согласно опросу, гибридные внедорожники являются надежными транспортными средствами.

Toyota Corolla Hybrid (оценка надежности: 93)

Авто оснащено системой контроля давления в шинах, есть "детский" замок на задней двери. На сиденьях второго ряда есть крепеж для детских сидений. Механический выключатель передней безопасности подушки безопасности пассажира, передние сиденья с механизмом уменьшения риска травмы шеи сделают поездку комфортной. Автомобиль оснащен системой стабилизации и системой помощи во время старта вверх.

Lexus GX (оценка надежности: 91)

Внедорожник имеет крепление для детских сидений, индикацию непристегнутых ремней безопасности, систему мониторинга слепых зон, систему предупреждения о поперечном движении сзади, автоматический дальний свет и многие другие функции.

Mini Cooper (оценка надежности: 89)

Это четырехместное авто премиум-класса. Благодаря своим размерам, хорошей управляемости и относительно хорошей скорости он отлично ездит в городе. В нем можно хорошо чувствовать себя в загруженном трафике и легко найти парковочное место.

Toyota Prius (оценка надежности: 89)

Автомобиль оснащен большим количеством функций безопасности. В них входит последняя версия Toyota Safety Sense, которая включает в себя монокулярную камеру спереди, заднюю камеру для цифрового внутреннего зеркала и бортовой регистратор движения. Система Toyota Teammate также входит в стандартную комплектацию и включает в себя Advanced Park с функцией дистанционного управления, что позволяет дистанционно управлять автомобилем во время выезда с парковочного места.

Mazda MX-5 Miata (оценка надежности: 85)

Внедорожник имеет систему контроля давления в шинах, предупреждение о выезде на другую полосу движения, систему предупреждения о поперечном движении сзади, систему помощи при экстренном торможении и четыре подушки безопасности.

Lincoln Corsair (оценка надежности: 82)

У авто есть функция круиз-контроля с ActiveGlide, которая позволяет водителю не держаться за руль. Lincoln Corsair умело преодолевает повороты, плавно и безопасно меняет полосы движения. Преимущества внедорожника – это проекционный дисплей, панорамный люк, аудиосистема Revel с 14 динамиками, передние сиденья с подогревом и вентиляцией, задние боковые сиденья с подогревом, адаптивные амортизаторы, руль с подогревом.

Toyota Corolla (оценка надежности: 81)

Автомобиль оснащен системой контроля давления в шинах, "детский" замок на задней двери, крепление для детских сидений, механический выключатель фронтальной подушки безопасности пассажира, противобуксовочная система и центральный замок с дистанционным управлением.

Subaru Crosstrek (оценка надежности: 80)

Авто имеет последнее поколение EyeSight с широкоугольной монокулярной камерой и усовершенствованным программным обеспечением. Климат-контроль встроен в вертикальный сенсорный экран. В багажник добавлена противоскользящая и устойчивая к царапинам текстура горного мотива. Объем самого грузового отсека Subaru равняется 315 л.

BMW 3 Series (оценка надежности: 80)

Стандартные спортивные сиденья хорошо подкреплены и поддерживают, а также предлагают широкие возможности регулировки, чтобы сидеть комфортно. Дополнительные комплектации автомобиля включают подробный проекционный дисплей, внутреннее освещение, подогрев передних и задних сидений, дистанционный запуск и беспроводную зарядку.

Toyota Prius Prime (оценка надежности: 77)

Салон исполнения "Prime" организован по четырехместной схеме – заднее сиденье в центральной части разделено стационарной консолью с подстаканниками. На передних местах установлены грамотно спрофилированные кресла с достаточным диапазоном регулировок.

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