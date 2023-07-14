С помощью дешевой BMW российские хакеры хотели "взломать" иностранные посольства

Связываемые с российскими спецслужбами хакеры перехватили объявление о продаже BMW польского дипломата, чтобы разослать вредоносное ПО в различные посольства и получить удаленный доступ к взломанным компьютерам.

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По сообщениям Reuters, неназваный польский дипломат разослал сообщение о продаже своей б/у BMW 5 Series (автомобиль находился в Киеве) коллегам в других посольствах. Хакеры перехватили объявление, отредактировали цену (7 500 евро) и разослали как предложение о покупке дешевой BMW.

Фишинговое сообщение получили как минимум в 22 посольствах. Объявление теперь содержало ссылку на якобы фотоальбом с автомобилем. На самом деле там находилось вредоносное ПО, позволяющее получить удаленный доступ к устройствам дипломатов.

В Госдепартаменте США заявили, что ситуация была известна и находилась под контролем, поэтому никто не пострадал. Польский дипломат, в свою очередь, задумался о продаже автомобиля непосредственно на территории Польши, чтобы избежать дальнейших проблем.

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