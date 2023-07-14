Худшие доступные автомобили, которые не стоит покупать в 2023

Не каждый новый автомобиль заслуживает покупки. Доступные модели, представленные в этом списке, лучше пропустить и вместо них обратить внимание на другие машины.

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В Autoevolution изучили рынок на предмет новых автомобилей, которые почти во всем проигрывают своим конкурентам и не выдерживают критики. Большинство машин по стоимости укладываются в диапазон 16-40 тысяч долларов, что делает их вполне доступными. Однако авторы настаивают, что для многих этих машин цена неподобающе высока.

Худшие автомобили 2023 года:

Nissan Titan; Volkswagen Taos; Cadillac XT5; Jaguar I-Pace; Mercedes EQB; Mitsubishi Mirage; Lexus RZ 450e; Mitsubishi Outlander Sport (ASX); Mazda MX-30; Buick Encore.

OBOZREVATEL ранее сообщал о дешевой новинке Ford, которую компания готовит для электрического сегмента. Разработку ведут совместно с Volkswagen.