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Худшие доступные автомобили, которые не стоит покупать в 2023
Не каждый новый автомобиль заслуживает покупки. Доступные модели, представленные в этом списке, лучше пропустить и вместо них обратить внимание на другие машины.
В Autoevolution изучили рынок на предмет новых автомобилей, которые почти во всем проигрывают своим конкурентам и не выдерживают критики. Большинство машин по стоимости укладываются в диапазон 16-40 тысяч долларов, что делает их вполне доступными. Однако авторы настаивают, что для многих этих машин цена неподобающе высока.
Худшие автомобили 2023 года:
- Nissan Titan;
- Volkswagen Taos;
- Cadillac XT5;
- Jaguar I-Pace;
- Mercedes EQB;
- Mitsubishi Mirage;
- Lexus RZ 450e;
- Mitsubishi Outlander Sport (ASX);
- Mazda MX-30;
- Buick Encore.
OBOZREVATEL ранее сообщал о дешевой новинке Ford, которую компания готовит для электрического сегмента. Разработку ведут совместно с Volkswagen.