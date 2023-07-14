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Худшие доступные автомобили, которые не стоит покупать в 2023

Стас Сидилев
Авто
1 минута
1,0 т.
VW Taos

Не каждый новый автомобиль заслуживает покупки. Доступные модели, представленные в этом списке, лучше пропустить и вместо них обратить внимание на другие машины.

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В Autoevolution изучили рынок на предмет новых автомобилей, которые почти во всем проигрывают своим конкурентам и не выдерживают критики. Большинство машин по стоимости укладываются в диапазон 16-40 тысяч долларов, что делает их вполне доступными. Однако авторы настаивают, что для многих этих машин цена неподобающе высока.

Mitsubishi Mirage

Худшие автомобили 2023 года:

  1. Nissan Titan;
  2. Volkswagen Taos;
  3. Cadillac XT5;
  4. Jaguar I-Pace;
  5. Mercedes EQB;
  6. Mitsubishi Mirage;
  7. Lexus RZ 450e;
  8. Mitsubishi Outlander Sport (ASX);
  9. Mazda MX-30;
  10. Buick Encore.

OBOZREVATEL ранее сообщал о дешевой новинке Ford, которую компания готовит для электрического сегмента. Разработку ведут совместно с Volkswagen.