Простая хитрость поможет быстрее разморозить лобовое стекло в автомобиле: что нужно сделать

В Украину вернулись ночные морозы и проблема очистки лобового стекла перед выездом с утра снова стала актуальной для водителей. Специально для таких случаев в сети TikTok появился хитрый лайфхак, как быстро разморозить лобовое стекло.

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Пользовательница по имени Сара Дойч предложила своим подписчикам показать его тем, для кого это первая зима за рулем. Однако в комментариях многие люди значительно старшего возраста выразили свое удивление тем, что они не знали такого эффективного приема.

Вдобавок к распространенному лайфхаку, при котором надо направить теплый воздух из печки непосредственно на стекло, Сара предложила еще одну хитрость. По словам женщины, во время размораживания стекла нужно опустить солнцезащитные козырьки – водительский и пассажирский. Они задержат теплый воздух и окно оттает гораздо быстрее. Плюс лайфхака в том, что он не нуждается в дополнительных затратах и усилиях.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как почистить автомобильные шины в домашних условиях.

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