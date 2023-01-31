Почему чаще всего проваливают экзамен по вождению в автошколе: эксперт указал на распространенные ошибки

Экзамен в автошколе – ночной кошмар всех, кто хочет получить водительское удостоверение. Некоторым приходится сдавать его по несколько раз и пережить несколько провалов, прежде чем получить статус водителя. На самом деле большинство совершает одни и те же самые распространенные ошибки, к которым можно подготовиться дополнительно.

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Как пишет издание Chronicle Live, Гарри Дигва, эксперт британской компании, производящей приборы для безопасного движения, назвал десятку таких ошибок. Универсальным советом для всех, у кого впереди экзамен, он назвал практику. Чем больше времени вы проведете за рулем, готовясь к проверке своих навыков, тем лучше. А топ-10 ошибок на экзамене выглядят так.

Вы не смотрите в зеркала

Зеркала заднего вида являются важным источником информации об обстановке на дороге. Особенно важно смотреть в них перед знаком об изменении скорости или направлении. А также на перекрестках с круговым движением и при перестраивании, особенно на дороге с двусторонним движением.

Вы невнимательны на перекрестках

Проезжая перекресток важно внимательно посмотреть налево и направо. На экзамене многие желающие получить права забывают об этом. Каждый раз, когда автомобиль выезжает на новую дорогу, водитель должен убедиться, что движение безопасно. Это касается также выезда на кольцевую развязку, на объездную дорогу и при прямом движении через перекресток.

Вы не знаете, в какой полосе ехать

Хотя в Украине многие игнорируют правило, что правая полоса является приоритетной для общественного транспорта (и это плохо), в автошколе от вас потребуют соблюдать это правило. Также можно провалить экзамен, если вы не можете двигаться по середине дороги и вас все время куда-нибудь заносит.

Вы не можете безопасно тронуться

Каждый раз, когда водитель-ученик трогается с места, он должен убедиться, что движение полностью безопасно. Для этого необходимо внимательно проверить все зеркала и слепые зоны, отрегулировать оптику при необходимости и не вставать на пути других транспортных средств. Об этом часто забывают.

Вы неправильно реагируете на сигналы светофора

Если вы хоть раз проигнорируете красный свет, считайте, что вы уже провалили экзамен. Также важно уметь предусмотреть включение этого сигнала, чтобы случайно не нарушить одно из главных правил дорожного движения.

Вы неправильно реагируете на дорожные знаки

Нет ни одного дорожного знака, который вы можете не выучить перед экзаменом и не знать, что он означает. Маленькая подсказка: чаще всего учащиеся игнорируют знаки "стоп" или "въезд запрещен", а также изменение ограничения скорости.

Вы занимаете неправильное положение при повороте

Некоторым начинающим водителям не удается расположить автомобиль как можно ближе к центру дороги, чтобы выполнить поворот безопасно. Это может усложнять движение и сбивать с толку других водителей.

Вы не контролируете машину во время трогания с места

Экзаменатор может попросить вас тронуться с места, когда машина стоит в положении заезда на горку. Откат назад покажет ему, что вы не полностью контролируете машину. Повторяющиеся остановки или неспособность выбрать передачу во время начала движения также являются распространенными причинами провала экзамена.

Вы не контролируете машину на дороге

Если вы недостаточно выворачиваете руль на повороте, вы плохо контролируете машину, а значит, представляете опасность для других участников движения и давать вам водительское удостоверение рано. Это же касается случаев, когда вы слишком поздно поворачиваете при выезде на второстепенную дорогу или заезд на тротуар или парковку.

Вы не умеете парковаться задним ходом

Это одна из очень распространенных задач на экзамене – параллельная парковка или парковка задним ходом. Если вы не сможете вписать машину в определенные для этого рамки, это провал. Еще одна причина неудач часто заключается в слишком частых попытках припарковаться.

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