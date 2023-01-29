Что значит, когда водитель авто напротив скрещивает руки: многие автомобилисты забывают о значении жеста

Водительский этикет требует от автолюбителей предупреждать других участников дорожного движения о разных событиях и ситуациях. Для этого существует целый жестовый язык, где каждый знак имеет свое значение. Особенно он был распространен во времена, когда у автомобилистов не было вспомогательных технических средств в пути. Сегодня поговорим о том, что значит, когда встречный водитель скрещивает руки перед собой.

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На самом деле такой сигнал имеет несколько трактовок. OBOZREVATEL собрал все основные значения этого жеста:

впереди большая пробка или авария, сильно усложняющая движение;

дорога перед вами по какой-то причине перекрыта и нужно искать другой путь;

вы едете по улице с односторонним движением, причем во встречном направлении – в таком случае предупреждение можно получить даже от пешеходов.

Несмотря на то, что современные навигаторы способны самостоятельно сообщить об одной из таких ситуаций, подобное поведение водителя является жестом вежливости. Поэтому по возможности поблагодарите за то, что он позаботился о вас.

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