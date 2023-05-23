Ошибка при отстегивании ремня безопасности может навредить авто: как делать нельзя

Пренебрегать ремнями безопасности нельзя, и касается это как водителей, так и пассажиров на заднем сиденье. Действующим законодательством предусмотрены штрафы за непристегнутый ремень безопасности. Обычный штраф составляет 510 гривен, но если нарушения привели к ДТП, сумма возрастет в разы: до 2400–8500 гривен.

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Часто случается, что водители и пассажиры неправильно отстегивают ремень и это может даже повредить автомобиль. Как нельзя отстегивать ремни безопасности – читайте в материале OBOZREVATEL.

При неправильном отстегивании ремня есть риск того, что он перекосится. Застежка таким образом может "выскочить" наружу сразу после того, как откроют двери. Затем, закрывая дверь, водитель или пассажир с высокой вероятностью ударят ими по щеколде – это приведет к повреждению лакокрасочного покрытия. Кроме того, может сломаться и сам ремень.

Специалисты советуют снимать устройство осторожно, без резких движений, и обязательно убедиться, что оно вернулось в правильное исходное положение. Только после этого можно открывать дверь и выходить из авто.

Кстати, есть еще одно правило, которое часто нарушают водители, иногда даже не подозревая этого. Существует такой неписаный обычай – благодарить или проявлять любезность, включив аварийную световую сигнализацию во время движения. Эта давняя традиция водителей может иметь неприятные последствия. Что угрожает водителю, если он использовал аварийку не по назначению – читайте в материале.

Кроме того, в скором времени в Украине может появиться новый пункт ПДД, регулирующий вопрос перевозки животных. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинские водители за год заработали штрафы на несколько сотен миллионов гривен.

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