Зимний автотуризм: куда отправиться в путешествие по Украине

Новогодние праздники и связанные с ними продолжительные каникулы являются отличным поводом и возможностью собраться за праздничным столом вдалеке от дома. В идеале, чтобы за окном был живописный пейзаж с сугробами и сосульками.

АвтоОбоз и Nokian Tyres подготовили свои рекомендации для, тех, кто собирается активно провести предстоящие зимние каникулы.

Первое направление, которое приходит на ум – это карпатские горнолыжные курорты и прежде всего Буковель. Здесь будет чем заняться и лыжникам, и сноубордистам, и тем, кто приехал насладиться горным воздухом и живописными пейзажами. Сочетание лыжной школы и большого количества ресторанов с прекрасными видами из окон помогут провести каникулы приятно и с пользой.

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Для тех, кто предпочитает в высокий сезон избегать большого количества посетителей в Буковеле, можно рекомендовать Драгобрат – еще одну горную вершину, которая давно полюбилась лыжникам и сноубордистам. Большое преимущество Драгобрата для любителей автопутешествий заключается в том, что с него начинается несколько интересных маршрутов, которые, впрочем, смогут одолеть только серьезные внедорожники. Да и сама дорога наверх, к подъемникам, противопоказана для техники без приличного клиренса.

Кроме Буковеля и Драгобрата лыжники и сноубордисты могут посетить Красию – здесь расположена самая длинная в Украине горнолыжная трасса. А преимущество Славского заключается в относительной близости к Львову, так что сюда приезжают на пару дней в рамках более широкой отпускной повестки.

Впрочем, не сноубордом единым. Путешественники, которые ищут необычных впечатлений, могут отправиться на оздоровительные процедуры на Термальные воды Косино, что в с. Косонь. Купание под открытым небом с гидромассажем в расслабляющей атмосфере надолго зарядит энергией и подарит приятные ощущения.

Очень красив в любое время года старый город в Каменце-Подольском – ну а те, кому посчастливилось застать его в снегу, почувствуют себя словно в зимней сказке. То же можно сказать и про Диканьку (поселок в Полтавской области), где дефицит фортификационных сооружений компенсируют ежегодными костюмированными рождественскими действиями с погружением в атмосферу украинского колорита по мотивам Гоголевских произведений. Настоящим праздником для детей станет посещение усадьбы Святого Николая. Особенно насыщенная программа именно 19 декабря: фестиваль новогодней игрушки, конкурсы, концерты и обязательные подарки.

Ну и, конечно, очевидным выбором для новогоднего автомобильного путешествия был и остается Львов. Незабываемая праздничная атмосфера, кафе и рестораны на любой вкус и рождественская ярмарка добавят впечатлений и множество фотографий. Нужно только заранее позаботиться о резервации отеля и столика в ресторане – на Новый Год во Львов приезжает множество туристов.

Каким бы ни был маршрут новогоднего путешествия, важно помнить о техническом состоянии автомобиля и шин. А с учетом интенсивного предпраздничного трафика и возможных осадков, ключевым фактором безопасности остаются качественные зимние шины. Шины Nokian Tyres обеспечивают превосходные показатели сцепления на всех типах дорожных поверхностей и сохраняют управляемость автомобиля даже в сложных погодных условиях. В этом сезоне предлагаются новинки зимней линейки Nokian Tyres: новые шипованные шины Nokian Hakkapeliitta 10 и Nokian Nordman 8. Они особенно рекомендованы тем, кто хочет своим ходом отправиться в Карпаты и при этом не ограничиваться асфальтированным предгорьем.

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