Peugeot, Citroen и Opel предоставляют бесплатный сервис авто государственных и коммунальных учреждений
В это тяжелое для страны время мы, ООО "Пежо Ситроен Украина" и дилерская сеть брендов Peugeot, Citroën, Opel должны сделать свой вклад в борьбу с агрессором и поддержать коммунальные предприятия и государственные органы власти нашей страны в обеспечении мобильности.
Об этом сообщает пресс-служба компании. С 1 марта этого года и дальше внедрена Программа технической поддержки автомобилей брендов Peugeot, Citroën, Opel, принадлежащих государственным и коммунальным учреждениям нашей страны. Все ремонтные работы будут проводиться за счет "Пежо Ситроен Украина".
Действие программы распространяется на все автомобили, находящиеся в государственной и коммунальной собственности:
национальной полиции;
скорой медицинской помощи;
аварийных служб;
коммунальных предприятий, обеспечивающих бесперебойное функционирование инфраструктуры и т.д.
Программа технической поддержки автомобилей предусматривает все виды ремонтных работ, необходимых для обеспечения надлежащего функционирования транспортного средства. На складах дилерских центров и складе импортера находится достаточное количество запасных частей для обеспечения полного объема ремонтных работ.
Наша цель – в первую очередь, оперативно привести в функциональное состояние как можно большее количество автомобилей, которые сейчас выезжают на дороги, чтобы они вернулись к выполнению своей работы. Поэтому приоритет в ремонте и обслуживании будет предоставляться автомобилям, ремонт которых оказывает непосредственное влияние на безопасность во время эксплуатации.
По ссылке вы найдете актуальный список дилерских центров, которые уже готовы принять и обслужить технику.
Актуальный список дилерских центров:
Также о ближайшем работающем дилере можно узнать по телефону горячей линии 0-800-500-104.
Просьба – распространите эту информацию среди сотрудников государственных и коммунальных структур, ведь мобильность наших спасателей – наш приоритет!
Слава Украине! Героям слава!
Берегите себя и своих родных!