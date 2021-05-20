Зеленский подписал закон об отмене "писем счастья" для нарушителей ПДД

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая подписал закон, который отменит обязательную рассылку на почту нарушителям ПДД постановлений об административной ответственности, по которой ранее был уплачен штраф. Речь идет о документе № 1438-ІХ, за который в Верховной Раде проголосовали 29 апреля.

Об этом вечером четверга сообщила пресс-служба Офиса президента на официальном сайте. Согласно закону, "письма счастья" будут направляется водителям только в случае, если штраф не был уплачен в течение десяти дней после его вынесения.

В ОП указали, что на сегодняшний день большинство автомобилистов платит штрафы за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных в режиме фото- и видеосъемки, через личный кабинет водителя в течение десяти дней, когда действует 50-процентная скидка.

В то же время предыдущие нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях обязывали присылать оригинал постановления о привлечении к админответственности на почту независимо от погашения штрафа. Это приводило к путанице и в некоторых случаях – к повторной оплате штрафа.

Подписанный президентом закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Как ранее писал OBOZREVATEL: