Зеленский подписал законы о льготном растаможивании автомобилей с европейскими номерами

Президент Владимир Зеленский 12 мая подписал два закона, которые упрощают механизм растаможивания импортируемых в Украину из Европы автомобилей, а также способствуют защите окружающей среды от вредных выбросов.

Речь идет о документах № 1403-ІХ и № 1402-ІХ, сообщается на сайте Офиса президента. Они были приняты депутатами Верховной Рады 15 апреля.

Согласно новым правилам, бывшие в употреблении "евробляхи" старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, по льготной ставке облагаются налогом на добавленную стоимость и акцизным налогом.

Сумма последнего будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от его стоимости.

Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможивания не превышает одной тысячи евро, отметили в ОП. Кроме того, такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

По льготному механизму можно будет растаможить только один автомобиль одной категории для одного владельца.

На это дается 180 дней с момента вступления в силу законов, но для участников АТО/ООС – 270 дней.

Под действие этих законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше, походят из России или ввозятся из временно оккупированной территории Украины.

Законы вступают в силу со следующего дня после опубликования и вводятся в действие через один месяц со дня вступления в силу.

Более детально о том, сколько нужно будет заплатить владельцам "евроблях" и как голосовали за законы в Раде, читайте по ссылке.

Как ранее писал OBOZREVATEL, эксперты определили три проблемы, которые помешают владельцам "евроблях" вложиться в сроки.