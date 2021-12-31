За рекламу авто во Франции ждет штраф 50 тысяч евро: кого каснется

Начиная с марта, реклама автомобилей во Франции должна сопровождаться информацией об альтернативных видах передвижения. Соответствующий закон был принят французским парламентом. При его несоблюдении виновников ожидает солидный штраф.

По сообщению французской газеты Le Monde, начиная с марта 2022 года автомобильная реклама на радио, телевидении, перед фильмами, в Интернете, в печати и других СМИ должна сопровождаться информацией, побуждающей потребителей рассмотреть возможность пеших прогулок, езды на велосипеде, каршеринга или использования общественного транспорта.

Сообщение должно содержать одно из следующих сообщений: "Для коротких поездок выбирайте пешие или велосипедные прогулки", "Подумайте о совместном использовании автомобилей" или "Для поездок на работу используйте общественный транспорт".

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После всех рекламных объявлений (кроме рекламы по радио) также необходимо будет использовать хэштег #SeDeplacerMoinsPolluer, что примерно переводится как "движение без загрязнения окружающей среды". Медиа, которые не размещают эти сообщения, ждет наказание в виде штрафа в размере до 50 тысяч евро.

Начиная с 2028 года, автопроизводители не смогут рекламировать автомобили, которые потребляют более 123 г/км CO2 в преддверии полного запрета двигателей внутреннего сгорания в 2035 году.

Хотя новые правила могут показаться строгими, они значительно более мягкие, чем те, которые были предложены группой по климату, которая лоббировала запрет на рекламу автомобилей автопроизводителями, которые потребляют более 4 л/100 км или выделяют более 95 г/км CO2.

Автопроизводители поспешили заявить, что будут соблюдать букву закона, но критически отнеслись к этой мере. Лайонел Френч Кеог, генеральный директор французского подразделения Hyundai, заявил, что, поскольку в новом законе не проводится различие между электромобилями и автомобилями с ДВС.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Евросоюзе могут запретить рекламу авто с ДВС.