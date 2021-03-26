Xiaomi планирует заняться производством электромобилей

Китайская Xiaomi Corp планирует создавать электромобили. Первая модель может выйти в 2023 году.

По предварительным данным, они будут собираться на одном из заводов Great Wall в Китае. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на собственные источники.

Xiaomi нацелит свои электромобили на массовый рынок. Great Wall будет предоставлять инженерные консультации для ускорения проекта. По инсайдерской информации, обе компании должны объявить о партнерстве уже в начале следующей недели.

Выпуском авто компания стремится диверсифицировать свои доходы от бизнеса смартфонов, который составляет основную часть ее дохода, но приносит мало прибыли. Бренд также заявил о росте расходов из-за глобального дефицита чипов и сообщил, что квартальный доход ниже рыночного.

Основатель и исполнительный директор Xiaomi Лей Цзюнь считает, что опыт компании в производстве оборудования поможет ускорить проектирование и производство своих электромобилей. Кроме смартфонов, компания производит десятки устройств, включая скутеры, очистители воздуха и рисоварки. Электрокары Xiaomi смогут подключаться к другим ее устройствам.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, другой производитель смартфонов Huawei также планирует начать производить электромобили. Первую модель могут представить в нынешнем году.