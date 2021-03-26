Xiaomi планує зайнятися виробництвом електромобілів

Юрій Андріїв Новини 17:30, 26.03.2021

Китайська Xiaomi Corp планує створювати електромобілі. Перша модель може вийти у 2023 році.

За попередніми даними, вони будуть збиратися на одному із заводів Great Wall в Китаї. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на власні джерела.

Xiaomi націлить свої електромобілі на масовий ринок. Great Wall надаватиме інженерні консультації для пришвидшення проєкту. За інсайдерською інформацією, обидві компанії повинні оголосити про партнерство вже на початку наступного тижня.

Випуском авто компанія прагне диверсифікувати свої доходи від бізнесу зі смартфонів, що становить основну частину її доходу, але приносить мало прибутку. Бренд також заявив про зростання витрат через глобальний дефіцит чіпів і повідомив, що квартальний дохід нижчий за ринковий.

Засновник та виконавчий директор Xiaomi Лей Цзюнь вважає, що досвід фірми у виробництві обладнання допоможе пришвидшити проєктування та виробництво своїх електромобілів. Окрім смартфонів, компанія виготовляє десятки пристроїв, включаючи скутери, очищувачі повітря та рисоварки. Електрокари Xiaomi зможуть підключатися до інших її пристроїв.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, інший виробник смартфонів Huawei також планує почати виробляти електромобілі. Першу модель можуть презентувати у нинішньому році.

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