ВСУ будут переданы 50 военных автомобилей скорой помощи

Украина получила от международных партнеров 50 автомобилей скорой медицинской помощи. Автомобили являются частью гуманитарной помощи стран ЕС, которую Украина получает с начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает пресс-лужба Минздрава. Полноприводные медицинские вездеходы Mercedes-Benz Unimog будут переданы для нужд вооруженных сил Украины.

"27 дней украинские военные продолжают противостоять российской агрессии. Со своей стороны, в тылу, мы пытаемся снабдить их аптечками, лекарствами и необходимыми транспортными средствами, благодаря которым врачи могут оказывать помощь раненым. Мы понимаем, что на линии фронта каждая минута может сторожить жизнь, и потому важно, чтобы медики могли максимально безопасно в максимально сжатые сроки эвакуировать раненых из зоны боевых действий и оказывать им необходимую помощь", – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Видео дня

Автомобили Mercedes-Benz Unimog обладают высокой проходимостью, соответствующим уровнем защиты и оборудованиям, необходимым для спасения жизни в условиях боевых действий. Они позволяют эвакуировать до 4 раненых одновременно. В настоящее время часть машин уже доставлена в регионы, где продолжаются активные боевые действия. Еще часть "скорых" должна поступить в Украину в ближайшие дни.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, в Украину прибыл гуманитарный конвой из Португалии с машинами скорой помощи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!