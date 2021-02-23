Volvo начала тестирования электрогрузовика на больших расстояниях

Volvo Trucks начала тестировать электрические грузовики на больших расстояниях. Ранее их испытывали только в пределах городов и районов.

Для этого компания начала сотрудничество с одним из ведущих поставщиков автомобильных грузовых перевозок в Европе DHL Freight. Вместе компании будут сотрудничать для внедрения электрических грузовиков для региональных перевозок. Об этом сообщили в Volvo Trucks.

Совместная работа включает первые во всем мире пилотные испытания полностью электрического грузовика Volvo FH. Начиная с марта, он будет работать между двумя логистическими терминалами DHL Freight в Швеции на расстоянии примерно 150 км.

"Во время испытания Volvo и DHL получат важный опыт и информацию по настройке и эксплуатации соответствующей зарядной инфраструктуры. Собранные аналитические данные помогут оптимизировать правильный баланс между эксплуатируемым расстоянием, весом груза и пунктами зарядки при ежедневных грузовых перевозках", – говорится на сайте компании.

Volvo Trucks заявили, что в 2021 году они начнут продавать в Европе электрогрузовики, а к 2040 они планируют электрифицировать все их грузовые автомобили.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Volvo Group, Daimler, IVECO, OMV и Shell подписали соглашение о совместном развитии водородных технологий в Европе. Ожидается, что использование грузовиков, работающих на водороде, создаст новые отрасли. В частности, предприятия по производству Н2.