Volkswagen выпустил новый тизер электрического флагманского Project Trinity

Volkswagen выпустил новый тизер Project Trinity. Это инновационный новый электромобиль, который будет находиться на вершине своей линейки.

Изображения показывает футуристический дизайн, который отличается от любой другой текущей модели компании. Электрокар имеет четыре двери, включая, кажется, двери сзади, гладкую линию крыши, светодиодную панель сзади и короткие передние и задние свесы. Это, пожалуй, только ранний концепт, который будет использован для будущей производственной модели. Об этом сообщает Carscoops.

Ожидается, что Volkswagen начнет производство Project Trinity в 2026 году. Когда его запустят, он получит новую архитектуру на заказ и будет оснащен электрическими силовыми агрегатами и технологией аккумуляторов, более передовыми, чем то, что сейчас использует немецкий производитель автомобилей. Он также будет иметь возможность автономного вождения 4 уровня.

Бренд планирует сделать автономное управление доступным для многих людей и построить нейронную сеть. С ней хотят создать условия для постоянного обмена данными с автопарка Volkswagen. Например, о дорожной обстановке, препятствиях или авариях.

Автомобиль создадут с новыми технологиями, силовым агрегатом и платформой Carscoops

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Volkswagen представила иллюстрации будущего пикапа Amarok, который создадут с Ford.