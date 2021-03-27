Volkswagen випустив новий тизер електричного флагманського Project Trinity

Volkswagen випустив новий тизер Project Trinity. Це інноваційний новий електромобіль, який буде перебувати на вершині своєї лінійки.

Зображення показує футуристичний дизайн, який відрізняється від будь-якої іншої поточної моделі компанії. Електрокар має чотири двері, включаючи, здається, двері ззаду, гладку лінію даху, світлодіодну панель ззаду та короткі передні та задні звиси. Це, мабуть, лише ранній концепт, який буде використаний для майбутньої виробничої моделі. Про це повідомляє Carscoops.

Очікується, що Volkswagen розпочне виробництво Project Trinity у 2026 році. Коли його запустять, він отримає нову архітектуру на замовлення та буде оснащений електричними силовими агрегатами та технологією акумуляторів, більш передовими, ніж те, що зараз використовує німецький виробник автомобілів. Він також матиме можливість автономного водіння 4 рівня.

Бренд планує зробити автономне керування доступним для багатьох людей та побудувати нейронну мережу. З нею хочуть створити умови для постійного обміну даними з автопарку Volkswagen. Наприклад, про дорожню обстановку, перешкоди чи аварії.

Автомобіль створять з новими технологіями, силовим агрегатом та платформою Carscoops

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Volkswagen представила ілюстрації майбутнього пікапа Amarok, який створять з Ford.