Volkswagen в новой рекламе ID.4 критикует Subaru Outback и ее владельцев

Volkswagen выпустил рекламу нового ID.4, в котором он критикует Subaru Outback и ее владельцев за использование двигателей внутреннего сгорания.

В 30-секундном ролике Volkswagen показывают семью, которая имеет новый электрический кроссовер ID.4. Папа в рекламе рассказывает о том, что ему не нужно беспокоиться о низком уровне бензина. Его дочь говорит, что раньше никто ее не слушал, а сейчас она может разговаривать с ID.4. Мама рассказывает о том, раньше они не могли наслаждаться "сладкими звуками природы". Об этом сообщает insideevs (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Когда мама говорит о природе, Subaru Outback проезжает достаточно близко, мешая семье посмотреть на черного медведя, мимо которого они проезжают. Outback в видео громкий, грязный, и на его бампере есть наклейка "Я люблю природу". Мама после этого просто говорит: "Серьезно?". Вполне понятно, что VW в этой рекламе намекает на то, что владельцы Outback – лицемеры.

Subaru действительно не предлагает ни одного полностью электрического транспорта. У них есть Crosstrek с подключенным гибридным силовым агрегатом, но он дорогой и имеет лишь 27 км пробега. Поэтому можно только надеяться на электрические модели бренда в будущем.

Хотя и Volkswagen сам сейчас не совсем в том состоянии, чтобы критиковать другие компании. Недавно бренд попал в скандал из-за шутки о своем переименовании в Voltswagen.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, последняя выходка VW может привести к проверкам со стороны Комиссии по ценным бумагам и судебных разбирательств со стороны инвесторов, которых эта шутка ввела в заблуждение.