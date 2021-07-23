Volkswagen показал эффектный кроссовер Atlas Cross Sport GT Concept
Американское подразделение компании Volkswagen продемонстрировало кроссовер Atlas Cross Sport GT Concept, созданный фаном марки Джэми Орром при поддержке производителя. Презентацию концепта приурочили к старту американских продаж Golf GTI и Golf R.
Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль построен на базе серийного кроссовера Atlas Cross Sport SEL Premium R-Line, дебютировавшего в 2019 году. От "донора" автомобиль отличается дизайном, заниженной подвеской, оригинальными колесными дисками, а также модернизированным мотором.
Новинка привлекает внимание ярко синим цветом Kingfisher Blue, который доступен для ряда европейских моделей марки, а вместо хрома детали декора окрашены в черный глянец. На создание концепта ушло несколько месяцев кропотливого труда.
Модель получила 22- дюймовые легкосплавные диски ABT Sport HR Aerowheel, которые "обули" в низкопрофильную резину Yokohama Advan Sport размерностью 285/35. Также машина получила спортивную подвеску с регулируемыми амортизаторами ST Suspension XTA Plus 3 и 8-поршневые передние тормозные механизмы Tarox.
Под капотом установили 2-литровую "четверку" EA888 2.0 TSI с турбонагнетателем IS38 и радиатор от модели Golf R. Двигатель развивает свыше 300 л.с. Реализовать потенциал форсированного мотора помогают 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DSG с двумя сцеплениями и фирменная система полного привода 4Motion.
Уникальный синий цвет также используется в оформлении интерьера. Яркие контрастные синие вставки украшают элементы салона, а также четыре индивидуальных спортивных кресла Recaro Sportster CS, которые пришли на смену штатным сидениям первого и второго ряда. Между пассажирскими креслами второго ряда установили консоль с подлокотником, отделением для мелочей и дополнительными USB-портами.
Atlas Cross Sport GT Concept будет принимать участие в различных мероприятиях и презентациях, проводимых компанией Volkswagen в США.
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