Volkswagen привезет в Европу новый компактный кроссовер

Немецкая компания Volkswagen проводит в Европе дорожные тесты компактного кроссовера Taigo. Презентацию новинки ожидается летом нынешнего года.

Об этом сообщает портал Carscoops. На дорогах Германии заметили тестовый прототип компактного кроссовера Nivus, который прибыл из Южной Америки и будет продаваться в Европе под именем Taigo.

Автомобиль лишен какого-либо камуфляжа и практически ничем не отличается от своего южноамериканского собрата. Напомним, что Nivus презентовали ровно год назад. Модель имеет купеобразный силуэт, а по своим размерам он немного длиннее и ниже кроссовера T-Cross. Габаритные размеры Nivus – 4266 х 1757 х 1493 мм, а колесная база достигает 2566 мм.

Taigo получил LED фары, а также оригинальную облицовку радиатора с хромированным декором. Сзади автомобиль отличается иным диффузором и графикой фонарей, а вместо логотипа Nivus под номерным знаком появится надпись Taigo. Естественно, что новинка получит собственную комплектацию, цвета и материалы отделки салона.

По салону автомобиль будет унифицирован с моделями Nivus и недавно обновленным Polo. Предполагается, что Taigo получит цифровые приборы с 10,25-дюймовым экраном и инфо-развлекательную систему с 10-дюймовым сенсорным дисплеем.

С учетом жестких европейских требований к безопасности, новинка получит широкий спектр вспомогательной электроники, включая системы экстренного торможения, помощи при старте в гору, адаптивный круиз-контроль и прочие опции.

Линейкой моторов поделятся другие представители модельного ряда Volkswagen. В Южной Америке Nivus предлагается с трехцилиндровым литровым мотором TSI, доступным в двух версиях мощностью 114 и 126 л.с. В паре с ним работает 6-ступенчатый "автомат", а привод осуществляется на передние колеса.

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