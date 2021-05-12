Volkswagen представил Tiguan 2022 года с обновленным внешним видом

Volkswagen представил второе поколение Tiguan в 2017 году, который быстро стал самой продаваемой моделью бренда в Америке. С тех пор конкуренция кроссоверов только усилилась, потому VW придает модели модификацию на 2022 модельный год.

Автомобилю обновили внешний стиль. В частности, установили новый передний бампер, что сидит под новой решеткой радиатора, которая включает освещенную линию, окружающую значок VW. Об этом сообщает Motor1.

На задней части все деликатнее. Там появились надписи "Tiguan", расположенные под логотипом VW. Две верхние комплектации кроссовера 2022 года получили элементы дизайна R-Line, включающие уникальные боковые пороги и бамперы.

Светодиодные фары и дневные ходовые огни являются стандартым оборудованием. Каждая комплектация получает новые варианты колес, размер которых составляет от 17 до 20 дюймов. Клиенты будут иметь на выбор восемь цветов экстерьера, среди которых белый Oryx White и красный Kings Red Metallic.

Внутри будет трудно найти изменения, хотя VW переделал технологические предложения. 8,0-дюймовый цифровой прибор от VW теперь является стандартным, а 10-дюймовый Digital Cockpit Pro предлагается в качестве опции.

Стандартным является информационно-развлекательное программное обеспечение VW MIB3 для каждой комплектации, кроме начального уровня, что включает беспроводную зарядку и беспроводную программу App-Connect для совместимых устройств. Также стандартными являются подогрев передних сидений. Варианты модернизации включают подогрев руля и вентилируемые передние сиденья.

Также на всех комплектациях, кроме базовой, есть климат-контроль VW Climatronic Touch. Модели R-Line получают обернутый кожей руль. Также все версии, кроме базовой, получили набор функций безопасности IQ.Drive, которая предоставляет предупреждения о столкновении и экстренное торможение Tiguan с выявлением пешеходов, мониторинг слепых зон, предупреждения о движении сзади, адаптивный круиз-контроль, помощь удержания полосы движения и тому подобное.

Однако базовую модель также не обделили. Она получила извещение о заднем движении, предупреждение о столкновении и многие другие функции.

Силовая установка неизменна, и до сих пор имеет тот же 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель TSI. Он производит те же 184 лошадиные силы и 300 Ньютон-метров крутящего момента, которые проходят через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Полный привод VW 4Motion не является опциональным. Ожидается, что VW Tiguan 2022 года поступит в продажу в третьем квартале 2021 года.

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