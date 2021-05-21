Volkswagen представил концепт Taos Basecamp для туристов

Американское подразделение концерна Volkswagen презентовало концепт Taos Basecamp. Яркий кроссовер адресован любителям активного отдыха и путешествий.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Прототип Basecamp построен на базе нового кроссовера Taos. Новинка получила эффектный внешний облик, модернизированную подвеску и расширенный пакет опционного оборудования.

Над созданием Taos Basecamp Concept трудилась команда калифорнийского дизайн-центра компании. Автомобиль получил специальные длинноходные амортизаторы H&R LP, заказные диски Traverse MX и внедорожную резину Falken Widepeak A/T. На крыше установили экспедиционный багажник Canyon XT от компании Thule с встроенными LED-прожекторами Baja Designs. В багажном отделении установили органайзер Polytec Group, чтобы обеспечить оптимальное размещение всей поклажи.

Внешне автомобиль выделяется яркой цветовой схемой, в которой гармонично соединились основной голубой цвет кузова, черный матовый капот, черные глянцевые вставки на бампере и контрастные оранжевые акценты. Дополняют образ черные расширители колесных арок и серебристые защитные накладки на бортах и бамперах.

Под капотом Taos располагается турбированный 1,5-литровый мотор мощностью 160 л.с. и моментом в 250 Нм. На выбор покупателям доступны как 8-ступенчатый "автомат", так и 7-ступенчатая коробка DSG с двумя сцеплениями. Внедорожные возможности помогает реализовать система полного привода 4Motion.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Volkswagen предложит европейским покупателям новый компактный кроссовер.