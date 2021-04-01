Volkswagen подготовил для индийского рынка кроссовер Taigun

Volkswagen создал для индийского рынка кроссовер Taigun, который должен выйти уже в 2021 году.

Автомобиль построили на платформе MQB AO IN, которой пользуется Skoda Kushaq. Впервые его представили в прошлом году и заметно, что производственная версия очень похожа на прототип. Однако Volkswagen решил отказаться от тонких светодиодных фар и вместо этого выбрал большие прямоугольные, оснащенные светодиодными фонарями. Об этом сообщает сайт India Today.

Бампер получил хромированную полоску, которая проходит вдоль пластиковой обшивки на бампере. Сзади у модели длинные затемненные фонари проходят через дверь багажника.

Taigun будет конкурировать с Hyundai Creta и Kia Seltos. Точные цифры о его размерах не раскрываются, но кажется, что Volkswagen будет меньше в длине и ширине, а также ниже. В то же время в салоне достаточно места и на задних сиденьях смогут втиснуться трое взрослых. Колесная база 2165 мм является одной из самых длинных в сегменте. Внутри есть 10,1-дюймовый информационно-развлекательный дисплей, цифровые приборы и даже вентилируемые сиденья.

Стандартная модель будет предлагаться с 1,0-литровым мотором TSI, который будет производить 115 л.с. и 175 Нм крутящего момента, с шестиступенчатой механической и автоматической КП. Версия GT получит 1,5-литровый четырехцилиндровый EVO TSI на 150 л.с. и 250 Нм с семиступенчатым "роботом". Это делает Taigun GT самым мощным автомобилем в этом сегменте.

О цене автомобиля в компании еще не рассказали, но считается, что он будет стоить около полутора миллионов индийских рупий.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Volkswagen представил в Германии первые образцы нового электрического внедорожника ID.4. В этом году автопроизводитель планирует поставить 150 000 его экземпляров.