Volkswagen підготував для індійського ринку кросовер Taigun

Volkswagen створив для індійського ринку кросовер Taigun, який має вийти вже у 2021 році.

Автомобіль побудували на платформі MQB AO IN, якою користується Skoda Kushaq. Вперше його презентували у минулому році і помітно, що виробнича версія дуже схожа на прототип. Проте Volkswagen вирішив відмовитись від тонких світлодіодних фар і замість цього обрав великі прямокутні, які оснащені світлодіодними ліхтарями. Про це повідомляє сайт India Today.

Бампер отримав хромовану смужку, яка проходить вздовж пластикової обшивки на бампері. Ззаду в моделі довгі затемнені ліхтарі проходять через двері багажника.

Taigun конкуруватиме з Hyundai Creta та Kia Seltos. Точні цифри про його розміри не розкриваються, але здається, що Volkswagen буде меншим у довжині і ширині та нижчим. Водночас у салоні достатньо місця і на задніх сидіннях зможуть втиснутися троє дорослих. Колісна база 2165 мм є однією з найдовших у сегменті. Всередині є 10,1-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей, цифрові прилади та навіть вентильовані сидіння.

Стандартна модель буде пропонуватися з 1,0-літровим мотором TSI, який буде виробляти 115 к.с. і 175 Нм крутного моменту, з шестиступеневими механічною та автоматичною КП. Версія GT отримає 1,5-літровий чотирициліндровий EVO TSI на 150 к.с. і 250 Нм з семиступеневий "робот". Це робить Taigun GT найпотужнішим автомобілем у цьому сегменті.

Про ціну автомобіля у компанії ще не розповіли, але вважається, що він буде коштувати близько півтора мільйони індійських рупій.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Volkswagen представив у Німеччині перші зразки нового електричного позашляховика ID.4. Цього року автовиробник планує поставити 150 000 його примірників.